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https://arabic.sputniknews.com/20220112/إصابة-2-من-عناصر-طالبان-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-استهدفت-سيارتهم-في-كابول-1055273889.html
إصابة 2 من عناصر "طالبان" إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في كابول
إصابة 2 من عناصر "طالبان" إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في كابول
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، إصابة اثنين من عناصر حركة طالبان الأفغانية إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم بإحدى مناطق العاصمة كابول. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T09:17+0000
2022-01-12T09:17+0000
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان
تنظيم داعش الأرهابي
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كابول - سبوتنيك. وجاء في بيان الداخلية الأفغانية "انفجار استهدف صباح اليوم عربة عسكرية تابعة لحركة طالبان بمنطقة باناي بالحي التاسع بمدينة كابول، أسفر عن إصابة عنصرين من قوات طالبان".هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.وتشهد أفغانستان، بعد تولي حركة طالبان الحكم في البلاد، في آب/أغسطس 2021، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.بالمقابل، دشنت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) عقب توليها السلطة في أفغانستان حملة لملاحقة عناصر داعش، كما تعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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أخبار أفغانستان اليوم, طالبان, تنظيم داعش الأرهابي

إصابة 2 من عناصر "طالبان" إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في كابول

09:17 GMT 12.01.2022
© AFP 2021 / Shah Maraiانفجار في كابول، أفغانستان
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / Shah Marai
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، إصابة اثنين من عناصر حركة طالبان الأفغانية إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم بإحدى مناطق العاصمة كابول.
كابول - سبوتنيك. وجاء في بيان الداخلية الأفغانية "انفجار استهدف صباح اليوم عربة عسكرية تابعة لحركة طالبان بمنطقة باناي بالحي التاسع بمدينة كابول، أسفر عن إصابة عنصرين من قوات طالبان".
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هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وتشهد أفغانستان، بعد تولي حركة طالبان الحكم في البلاد، في آب/أغسطس 2021، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.

بالمقابل، دشنت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) عقب توليها السلطة في أفغانستان حملة لملاحقة عناصر داعش، كما تعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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