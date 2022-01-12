إصابة 2 من عناصر "طالبان" إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في كابول

كابول - سبوتنيك. وجاء في بيان الداخلية الأفغانية "انفجار استهدف صباح اليوم عربة عسكرية تابعة لحركة طالبان بمنطقة باناي بالحي التاسع بمدينة كابول، أسفر عن إصابة عنصرين من قوات طالبان".هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.وتشهد أفغانستان، بعد تولي حركة طالبان الحكم في البلاد، في آب/أغسطس 2021، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.بالمقابل، دشنت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) عقب توليها السلطة في أفغانستان حملة لملاحقة عناصر داعش، كما تعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.
وتشهد أفغانستان، بعد تولي حركة طالبان الحكم في البلاد، في آب/أغسطس 2021، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.
بالمقابل، دشنت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) عقب توليها السلطة في أفغانستان حملة لملاحقة عناصر داعش، كما تعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.