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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/إعلام-احتجاجات-كازاخستان-كشفت-العلاقات-السرية-مع-إسرائيل-1055934843.html
إعلام: احتجاجات كازاخستان كشفت العلاقات السرية مع إسرائيل
إعلام: احتجاجات كازاخستان كشفت العلاقات السرية مع إسرائيل
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأربعاء، عن العلاقات السرية بين كازاخستان وإسرائيل. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T19:23+0000
2022-01-12T19:23+0000
أحداث كازاخستان
إسرائيل
عالم
كازاخستان
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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات التي شهدتها كازاخستان كشفت العلاقات العسكرية والاقتصادية والتجارية السرية مع إسرائيل.وأكدت الصحيفة أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل يسودها القلق والتوتر مما يجري من أحداث ووقائع في كازاخستان، خاصة وأن هناك ملفات مشتركة بين الجانبين، أهمها النفط والسايبر وبيع الأسلحة.وذكرت الصحيفة أن مجالات أو صفات النفط والسلاح والسايبر من بين الملفات المشتركة والسرية بين كازاخستان وإسرائيل، وعليهم تعتيم رسمي كبير، وهو ما يعني أنها تسبب القلق البالغ للحكومة الإسرائيلية.وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجيش والشرطة في كازاخستان اشتروا طائرات دون طيار وصواريخ دقيقة وأجهزة رادار إسرائيلية، خاصة شركة "إلبيت" للصناعات العسكرية.ويشار إلى أن كازاخستان اجتاحتها، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وعلى خلفية الاضطرابات أقال الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، حتى الـ 19 من الشهر الجاري.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروس، قرغيزستان، طاجيكستان)، في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيسها قادة الدول الأعضاء في المنظمة، لمساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وأعلنت المنظمة أن الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة سيبدأ في 13 يناير/ كانون الثاني. وأن عملية انسحاب القوات لن تستغرق أكثر من 10 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/رئيس-كازاخستان-يصل-ألما-آتا-ويرافقه-موكب-كبير-فيديو-1055276494.html
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إسرائيل, عالم, كازاخستان

إعلام: احتجاجات كازاخستان كشفت العلاقات السرية مع إسرائيل

19:23 GMT 12.01.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأربعاء، عن العلاقات السرية بين كازاخستان وإسرائيل.
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات التي شهدتها كازاخستان كشفت العلاقات العسكرية والاقتصادية والتجارية السرية مع إسرائيل.
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
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رئيس كازاخستان يصل ألما آتا ويرافقه موكب كبير.. فيديو
10:21 GMT
وأكدت الصحيفة أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل يسودها القلق والتوتر مما يجري من أحداث ووقائع في كازاخستان، خاصة وأن هناك ملفات مشتركة بين الجانبين، أهمها النفط والسايبر وبيع الأسلحة.
وذكرت الصحيفة أن مجالات أو صفات النفط والسلاح والسايبر من بين الملفات المشتركة والسرية بين كازاخستان وإسرائيل، وعليهم تعتيم رسمي كبير، وهو ما يعني أنها تسبب القلق البالغ للحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجيش والشرطة في كازاخستان اشتروا طائرات دون طيار وصواريخ دقيقة وأجهزة رادار إسرائيلية، خاصة شركة "إلبيت" للصناعات العسكرية.
ويشار إلى أن كازاخستان اجتاحتها، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وعلى خلفية الاضطرابات أقال الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، حتى الـ 19 من الشهر الجاري.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروس، قرغيزستان، طاجيكستان)، في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيسها قادة الدول الأعضاء في المنظمة، لمساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وأعلنت المنظمة أن الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة سيبدأ في 13 يناير/ كانون الثاني. وأن عملية انسحاب القوات لن تستغرق أكثر من 10 أيام.
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