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https://arabic.sputniknews.com/20220112/إعلام-برلمانيون-أمريكيون-يقترحون-حزمة-عقوبات-ضد-روسيا-تشمل-الرئيس-بوتين-1055369144.html
إعلام: برلمانيون أمريكيون يقترحون حزمة عقوبات ضد روسيا تشمل الرئيس بوتين
إعلام: برلمانيون أمريكيون يقترحون حزمة عقوبات ضد روسيا تشمل الرئيس بوتين
يقدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، والتي يمكن أن... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T12:57+0000
2022-01-12T13:09+0000
روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقالت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء، إن "أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين سيكشفون الأربعاء عن حزمة جديدة من العقوبات، إذا ما اجتاح الرئيس الروسي أوكرانيا".ووفقًا للصحيفة، فإن "العقوبات الأمريكية التي اقترحها الديمقراطيون ضد الاتحاد الروسي قد تؤثر على كبار العسكريين والمسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك تؤثر على البنوك ونظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)".وكتبت الصحيفة نقلاً عن ممثل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن "البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون العقوبات ضد روسيا الذي اقترحه الديمقراطيون".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا.وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1" في برنامج "موسكو الكرملين بوتين" تحدث فيها عن تفاصيل جديدة للقاء الثنائي، وقال: "بوتين أخبر بايدن بوضوح أن القوات الروسية منتشرة على أراضيها ولن تهدد أحدا".وأضاف بيسكوف: "وجه بوتين كلامه لبايدن وهي إشارة بأن قواته تتواجد على بعد 1000 كيلومتر من أراضينا".
https://arabic.sputniknews.com/20220112/بيسكوف-نتفهم-تصريحات-أمريكا-العدوانية-وتدريباتنا-العسكرية-لن-تتوقف-1055326924.html
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روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

إعلام: برلمانيون أمريكيون يقترحون حزمة عقوبات ضد روسيا تشمل الرئيس بوتين

12:57 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 12.01.2022)
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Fotolia / Gary
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يقدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، والتي يمكن أن تكون موضع التنفيذ في حالة حدوث ما سموه "تصعيدًا تجاه أوكرانيا".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء، إن "أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين سيكشفون الأربعاء عن حزمة جديدة من العقوبات، إذا ما اجتاح الرئيس الروسي أوكرانيا".
ووفقًا للصحيفة، فإن "العقوبات الأمريكية التي اقترحها الديمقراطيون ضد الاتحاد الروسي قد تؤثر على كبار العسكريين والمسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك تؤثر على البنوك ونظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)".
وكتبت الصحيفة نقلاً عن ممثل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن "البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون العقوبات ضد روسيا الذي اقترحه الديمقراطيون".
المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
بيسكوف: نتفهم تصريحات أمريكا "العدوانية"... وتدريباتنا العسكرية لن تتوقف
12:03 GMT
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا.
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1" في برنامج "موسكو الكرملين بوتين" تحدث فيها عن تفاصيل جديدة للقاء الثنائي، وقال: "بوتين أخبر بايدن بوضوح أن القوات الروسية منتشرة على أراضيها ولن تهدد أحدا".
وأضاف بيسكوف: "وجه بوتين كلامه لبايدن وهي إشارة بأن قواته تتواجد على بعد 1000 كيلومتر من أراضينا".
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