إعلام: تونس تقدم شكوى لـ"كاف" للمطالبة بإعادة مباراة مالي

وأفاد مراسل قناة "بي إن سبورتس" الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، بأن تونس تقدمت بطلب للكاف لإعادة مباراتها مع المنتخب المالي، والتي شهدت واقعة تحكيمية كارثية، بعدما أنهى الحكم الزامبي، جياني سيكازوي، المباراة في الدقيقة 85 من اللقاء، قبل أن يعود اللقاء للاستئناف، مرة أخرى، بعد اعتراض لاعبي تونس.ويشار إلى أن الحكم الزامبي قد أنهى المباراة مرة أخرى، في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضا العودة إلى استمرار اللعب من جديد من أجل استئناف وقت المواجهة، في وقت طالب مسؤولو "الكاف" بإعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب لاستئناف الزمن المتبقي من وقت المباراة، وسط غياب الحكم نفسه، وتواجد الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.وعاد لاعبو المنتخب المالي إلى الملعب، بعد 30 دقيقة، من وقت المباراة الأصلي ووسط محاولات العودة للعب، لكن وقتها رفض الفريق التونسي الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المواجهة بفوز مالي.ويذكر أن مباراة المنتخبين التونسي والمالي، التي جمعت الفريقين على ملعب لمبي ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الـ 6 في بطولة الأمم الأفريقية، قد انتهت بفوز خاطف للمنتخب المالي.
تقدم المنتخب التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث مباراة مالي.
وأفاد مراسل قناة "بي إن سبورتس" الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، بأن تونس تقدمت بطلب للكاف لإعادة مباراتها مع المنتخب المالي، والتي شهدت واقعة تحكيمية كارثية، بعدما أنهى الحكم الزامبي، جياني سيكازوي، المباراة في الدقيقة 85 من اللقاء، قبل أن يعود اللقاء للاستئناف، مرة أخرى، بعد اعتراض لاعبي تونس.
ويشار إلى أن الحكم الزامبي قد أنهى المباراة مرة أخرى، في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضا العودة إلى استمرار اللعب من جديد من أجل استئناف وقت المواجهة، في وقت طالب مسؤولو "الكاف" بإعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب لاستئناف الزمن المتبقي من وقت المباراة، وسط غياب الحكم نفسه، وتواجد الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.
وعاد لاعبو المنتخب المالي إلى الملعب، بعد 30 دقيقة، من وقت المباراة الأصلي ووسط محاولات العودة للعب، لكن وقتها رفض الفريق التونسي الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المواجهة بفوز مالي.