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https://arabic.sputniknews.com/20220112/إعلام-راكب-يقتحم-قمرة-القيادة-لطائرة-أمريكية-في-مطار-هندوراس-أثناء-تصعيد-الركاب-1055267034.html
راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أمريكية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب
راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أمريكية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب
قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" يوم الثلاثاء إن راكبا اقتحم قمرة القيادة لطائرة تابعة للشركة في مطار في هندوراس وألحق أضرارا بالطائرة... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T02:07+0000
2022-01-12T02:07+0000
2022-01-12T02:30+0000
أمريكا
هندوراس
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وقالت "أمريكان إيرلاينز" في بيان إن أفراد الطاقم تدخلوا وألقت السلطات القبض على الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته على الفور، لافتة إلى "أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات".وأضاف البيان أن الشركة "تحيي أفراد طاقم الطائرة المتميزين على مهنيتهم في التعامل مع موقف صعب".وقالت شركة الطيران إن الطائرة المتضررة، وهي من طراز بوينج 737-800 وكان على متنها 121 راكبا وستة من أفراد الطاقم، هبطت في مطار رامون فيليدا موراليس الدولي في سان بيدرو سولا بهندوراس.وذكرت شبكة ABC News الأمريكية أن المشتبه به ركض في الممر النفاث إلى قمرة القيادة، مما أدى إلى إتلاف أدوات التحكم في الطيران، وحاول القفز من نافذة مفتوحة بينما حاول الطيارون إيقافه.وتم إيقاف الطائرة المتضررة في مطار رامون فيليدا موراليس الدولي في سان بيدرو سولا بهندوراس، وفقًا لـ ABC، التي ذكرت أن الركاب استقلوا رحلات لاحقة.
https://arabic.sputniknews.com/20170302/فرنسا-المغرب-طائرة-مختل-عقليا-1022571216.html
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أمريكا, هندوراس
راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أمريكية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب 02:07 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 02:30 GMT 12.01.2022)
قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" يوم الثلاثاء إن راكبا اقتحم قمرة القيادة لطائرة تابعة للشركة في مطار في هندوراس وألحق أضرارا بالطائرة أثناء إقلاعها إلى ميامي قبل أن يتم احتجازه.
وقالت "أمريكان إيرلاينز" في بيان إن أفراد الطاقم تدخلوا وألقت السلطات القبض على الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته على الفور، لافتة إلى "أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات".
وأضاف البيان أن الشركة "تحيي أفراد طاقم الطائرة المتميزين على مهنيتهم في التعامل مع موقف صعب".
وقالت
شركة الطيران
إن الطائرة المتضررة، وهي من طراز بوينج 737-800 وكان على متنها 121 راكبا وستة من أفراد الطاقم، هبطت في مطار رامون فيليدا موراليس الدولي في سان بيدرو سولا بهندوراس.
وذكرت شبكة ABC News الأمريكية أن
المشتبه به
ركض في الممر النفاث إلى قمرة القيادة، مما أدى إلى إتلاف أدوات التحكم في الطيران، وحاول القفز من نافذة مفتوحة بينما حاول الطيارون إيقافه.
وتم إيقاف الطائرة المتضررة في مطار رامون فيليدا موراليس الدولي في سان بيدرو سولا بهندوراس، وفقًا لـ ABC، التي ذكرت أن الركاب استقلوا رحلات لاحقة.