تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/إغلاق-مطار-ألما-آتا-بكازاخستان-1055270188.html
إغلاق مطار ألما آتا بكازاخستان
إغلاق مطار ألما آتا بكازاخستان
أعلن المكتب الإعلامي بمطار ألماتي بكازاخستان، اليوم الأربعاء، إغلاق المطار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل به في وقت لاحق. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T07:33+0000
2022-01-12T07:33+0000
أحداث كازاخستان
أخبار العالم الآن
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055205764_0:39:1507:887_1920x0_80_0_0_b3d4e6389f33950b44b8b25b0c34be83.jpg
وقالت المتحدثة باسم المكتب الإعلامي للصحفيين ردا على طلب التعليق على تقارير وردت بشأن غلق المطار على مواقع التواصل الاجتماعي: "نعم، نؤكد ذلك. بصفة مبدئية".وأضافت "المطار مغلق حتى الـ 14 من شهر كانون الثاني/يناير، وستتوافر معلومات أكثر دقة لاحقا".ولاحقا، سحبت المتحدثة تعليقها وقالت "زملاء، سأقدم لكم خلال النهار معلومات دقيقة. لم نؤكد ذلك بعد".يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قد أعلن الجمعة الماضية، أن قوات حفظ السلام الروسية، جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون في كازاخستان، سيطرت بشكل كامل على مطار ألما آتا.وكانت الغرفة الوطنية لرجال الأعمال "أتاميكين"، قد أعلنت أن حجم الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى يوم الأربعاء تجاوز الـ 240 مليون دولار.وتوزعت الأضرار بحسب بيان الغرفة على 1615 كيانا تجاريا في 11 منطقة من البلاد، منها 1771 كيانا تجاريا في ألما آتا.وبحسب البيان فقد تضرر حوالي 1482 كيانا يعملون في التجارة، 44 كيانا في التموين، و61 كيانا في مجال القطاع المالي و23 مركزا لوجيستيا و 5 مراكز إعلام.وشهدت كازاخستان شهدت منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/قائد-قوات-حفظ-السلام-لمنظمة-الأمن-الجماعي-سنعود-إلى-نقاطنا-بعد-إنهاء-المهام-في-كازاخستان--1055258256.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055205764_137:0:1370:925_1920x0_80_0_0_808cf744170c5430b862efbc39e53f46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, كازاخستان

إغلاق مطار ألما آتا بكازاخستان

07:33 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المكتب الإعلامي بمطار ألماتي بكازاخستان، اليوم الأربعاء، إغلاق المطار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل به في وقت لاحق.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الإعلامي للصحفيين ردا على طلب التعليق على تقارير وردت بشأن غلق المطار على مواقع التواصل الاجتماعي: "نعم، نؤكد ذلك. بصفة مبدئية".
وأضافت "المطار مغلق حتى الـ 14 من شهر كانون الثاني/يناير، وستتوافر معلومات أكثر دقة لاحقا".
ولاحقا، سحبت المتحدثة تعليقها وقالت "زملاء، سأقدم لكم خلال النهار معلومات دقيقة. لم نؤكد ذلك بعد".
قائد قوات الإنزال الجوي الروسية، الفريق أول، أندريه سيرديوكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
قائد قوات حفظ السلام لمنظمة الأمن الجماعي: سنعود إلى نقاطنا بعد إنهاء المهام في كازاخستان
أمس, 17:54 GMT
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قد أعلن الجمعة الماضية، أن قوات حفظ السلام الروسية، جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون في كازاخستان، سيطرت بشكل كامل على مطار ألما آتا.
وكانت الغرفة الوطنية لرجال الأعمال "أتاميكين"، قد أعلنت أن حجم الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى يوم الأربعاء تجاوز الـ 240 مليون دولار.
وتوزعت الأضرار بحسب بيان الغرفة على 1615 كيانا تجاريا في 11 منطقة من البلاد، منها 1771 كيانا تجاريا في ألما آتا.
وبحسب البيان فقد تضرر حوالي 1482 كيانا يعملون في التجارة، 44 كيانا في التموين، و61 كيانا في مجال القطاع المالي و23 مركزا لوجيستيا و 5 مراكز إعلام.
وشهدت كازاخستان شهدت منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:55 GMTمشادة بين كيروش ومشجع بعد خسارة مصر أمام نيجيريا...فيديو
07:45 GMTصنع أصغر هوائي في العالم من الحمض النووي
07:38 GMTالصدر يجدد التأكيد على المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
07:33 GMTإغلاق مطار ألما آتا بكازاخستان
07:29 GMTعرض التأثير المدمر لـ"رصاصة روسية" غير عادية... فيديو
07:16 GMTالبابا يزور متجرا للأسطوانات في روما "سرا" وصحفي يكشف التفاصيل... فيديو
07:11 GMT"قطعت قاسم سليماني إربا إربا"... الجيش الإيراني يوجه اتهاما خطيرا إلى أمريكا
07:08 GMTوفاة فلسطيني يبلغ من العمر 80 عاما إثر تعرضه لاعتداء من جنود إسرائيليين
07:06 GMTثمرة البلسان غنية بمضادات الأكسدة وتقي من الأمراض
07:05 GMTصواريخ متفوقة تحمي القوات الروسية من الهجوم الجوي
06:59 GMTوليامز تؤكد مجددا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في يونيو 2022
06:54 GMTحجم الضرر الناجم عن الاضطرابات في كازاخستان يتجاوز 240 مليون دولار
06:49 GMTرئيس مجلس الدوما الروسي يصف الولايات المتحدة بـ "فيل في مخزن للأواني"
06:46 GMTاحتجاز ما يقرب من 1700 ألف شخص في ألما آتا خلال 24 ساعة
06:44 GMT"لا نشعر بالحرج"... السعودية ترد لأول مرة على حادثة "الفيديو المغلوط"
06:40 GMTملك السعودية وولي عهده يعزيان أمير قطر
06:40 GMTالأمم المتحدة تطلق حوارا لحل الأزمة في السودان.. والنهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير
06:38 GMTتميل سنويا بأكثر من 7 سم...ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو تثير القلق
05:51 GMTخبير يحذر من تناول الجبن بشكل يومي ويحدد الكمية المخصصة
05:18 GMTالصين تعرض مدفع هاون ذاتي حركة جديدة... فيديو