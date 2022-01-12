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https://arabic.sputniknews.com/20220112/إيران-المركز-الثقافي-البريطاني-يؤكد-الإفراج-عن-موظفته-آراس-أميري-1055514318.html
إيران.. المركز الثقافي البريطاني يؤكد الإفراج عن موظفته آراس أميري
إيران.. المركز الثقافي البريطاني يؤكد الإفراج عن موظفته آراس أميري
أعلن المركز الثقافي البريطاني، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية قد أطلقت سراح موظفته الإيرانية آراس أميري وعادت إلى بريطانيا. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T14:01+0000
2022-01-12T14:01+0000
2022-01-12T14:01+0000
العالم
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وقال المركز في بيان "يسرنا أن نؤكد أن المحكمة العليا الإيرانية برأت ساحة موظفة المركز الثقافي البريطاني والمواطنة الإيرانية آراس أميري من كل التهم، التي كانت منسوبة لها بعد قبول طعن تقدم به محاميها".هذا واعتقلت السلطات أميري، وهي مواطنة إيرانية تقيم في بريطانيا، في مارس/ آذار 2018 أثناء زيارة لطهران وحكم عليها القضاء الإيراني بالسجن عشر سنوات في العام التالي في تهم بالتجسس.وبسبب التوتر مع القوى الغربية، حظرت السلطات الإيرانية التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في عام 2019، محذرة من أن مثل هذا النشاط سيؤدي إلى ملاحقة قضائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيران.. المركز الثقافي البريطاني يؤكد الإفراج عن موظفته آراس أميري
أعلن المركز الثقافي البريطاني، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية قد أطلقت سراح موظفته الإيرانية آراس أميري وعادت إلى بريطانيا.
وقال المركز في بيان "يسرنا أن نؤكد أن
المحكمة العليا الإيرانية برأت ساحة موظفة
المركز الثقافي البريطاني والمواطنة الإيرانية آراس أميري من كل التهم، التي كانت منسوبة لها بعد قبول طعن تقدم به محاميها".
هذا واعتقلت السلطات أميري، وهي مواطنة إيرانية تقيم في بريطانيا، في مارس/ آذار 2018 أثناء زيارة لطهران وحكم عليها القضاء الإيراني بالسجن عشر سنوات في العام التالي في تهم بالتجسس.
وبسبب التوتر مع القوى الغربية، حظرت السلطات الإيرانية التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في عام 2019، محذرة من أن مثل هذا النشاط سيؤدي إلى ملاحقة قضائية.