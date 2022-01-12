اتحاد الكرة المصري يعلن رسميا إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي

جاء ذلك بعدما أكدت نتائج الآشعة التي أجراها اللاعب ظهر اليوم، إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب المصري مع نظيره النيجيري أمس، حسبما أفادت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.وفي السياق ذاته، تجري البعثة المصرية في الكاميرون إجراءات عودة أكرم توفيق إلى القاهرة، فيما لم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.وكانت نتائج الأشعة التي أجراها مدافع المنتخب، أحمد فتوح، قد كشفت أيضا عن إصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس، وتبين أن الإصابة تتطلب إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.يذكر أن منتخب مصر كان قد خسر بنتيجة 0-1 في المواجهة أمام نيجيريا في الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الرابعة، بكأس الأمم الأفريقية 2021، فيما يستعد المنتخب المصري لمباراته الثانية يوم السبت المقبل أمام غينيا بيساو ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة مدافع المنتخب المصري، أكرم توفيق، بقطع في الرباط الصليبي.
جاء ذلك بعدما أكدت نتائج الآشعة التي أجراها اللاعب ظهر اليوم، إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب المصري مع نظيره النيجيري أمس، حسبما أفادت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
وفي السياق ذاته، تجري البعثة المصرية في الكاميرون إجراءات عودة أكرم توفيق إلى القاهرة، فيما لم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.
وكانت نتائج الأشعة التي أجراها مدافع المنتخب، أحمد فتوح، قد كشفت أيضا عن إصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس، وتبين أن الإصابة تتطلب إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.
يذكر أن منتخب مصر كان قد خسر بنتيجة 0-1 في المواجهة أمام نيجيريا في الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الرابعة، بكأس الأمم الأفريقية 2021، فيما يستعد المنتخب المصري لمباراته الثانية يوم السبت المقبل أمام غينيا بيساو ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.