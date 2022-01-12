تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/اتحاد-كرة-القدم-يصدم-المصريين-فسخ-عقد-كيروش-يكلفنا-راتب-سنة-ونصف-1055295649.html
اتحاد كرة القدم يصدم المصريين: فسخ عقد كيروش يكلفنا راتب "سنة ونصف"
اتحاد كرة القدم يصدم المصريين: فسخ عقد كيروش يكلفنا راتب "سنة ونصف"
فجر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، مفاجأة كبرى حول قيمة الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T11:11+0000
2022-01-12T11:11+0000
بطولة الأمم الأفريقية
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050347958_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_d236081644619f46f818d93b35dbcba8.jpg
وقال عامر حسين، في تصريحات مع إذاعة أون سبورت، إن خالد الدرندلي أبلغنا أن الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش هو حصوله على قيمة راتبه مرة ونصف، بما يعادل سنة ونصف".وأضاف أن "المدير الفني للاتحاد نيلو فينجادا، يحصل على راتب سنة كشرط جزائي، لكن عقده ينتهي في شهر مايو/ آيار المقبل"، مشيرا إلى أن كيروش أخطرنا قبل البطولة أنه مقتنع بالمنافسة على اللقب.وتابع: "لم نتواصل مع كيروش بعد المباراة، وهذه مباراة ولا أحد يستطيع التحدث في الوقت الحالي، لابد من توافر الهدوء، ولا يوجد حديث يقال".وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمشادة كلامية بين مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، ومشجعي المنتخب المصري عقب لقاء منتخب بلادهم مع نيجيريا في أمم أفريقيا.وأظهر المقطع المصور توجيه مشجع مصري عدد من الانتقادات لكيروش لحظة خروجه عبر النفق المؤدي إلى خارج أرض الملعب، ووجَه له انتقادات لاذعة بسبب اختياراته للاعبين في البطولة، واستبعاد بعض العناصر المهمة بدون أسباب مقنعة.ورد كيروش بدوره على المشجع وبدأ يتبادل الصراخ معه، طالباً منه النزول ومواجهته، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، بسبب عدم تقبّل المدرب البرتغالي لانتقادات المشجع.وخسر منتخب مصر أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد في افتتاح مباريات الفريقين، ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050347958_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_c5a6ee3d95ea0bebde019dcbed28e06a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بطولة الأمم الأفريقية, أخبار مصر الآن

اتحاد كرة القدم يصدم المصريين: فسخ عقد كيروش يكلفنا راتب "سنة ونصف"

11:11 GMT 12.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
تابعنا عبر
فجر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، مفاجأة كبرى حول قيمة الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر.
وقال عامر حسين، في تصريحات مع إذاعة أون سبورت، إن خالد الدرندلي أبلغنا أن الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش هو حصوله على قيمة راتبه مرة ونصف، بما يعادل سنة ونصف".
وأضاف أن "المدير الفني للاتحاد نيلو فينجادا، يحصل على راتب سنة كشرط جزائي، لكن عقده ينتهي في شهر مايو/ آيار المقبل"، مشيرا إلى أن كيروش أخطرنا قبل البطولة أنه مقتنع بالمنافسة على اللقب.
وتابع: "لم نتواصل مع كيروش بعد المباراة، وهذه مباراة ولا أحد يستطيع التحدث في الوقت الحالي، لابد من توافر الهدوء، ولا يوجد حديث يقال".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمشادة كلامية بين مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، ومشجعي المنتخب المصري عقب لقاء منتخب بلادهم مع نيجيريا في أمم أفريقيا.
وأظهر المقطع المصور توجيه مشجع مصري عدد من الانتقادات لكيروش لحظة خروجه عبر النفق المؤدي إلى خارج أرض الملعب، ووجَه له انتقادات لاذعة بسبب اختياراته للاعبين في البطولة، واستبعاد بعض العناصر المهمة بدون أسباب مقنعة.
ورد كيروش بدوره على المشجع وبدأ يتبادل الصراخ معه، طالباً منه النزول ومواجهته، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، بسبب عدم تقبّل المدرب البرتغالي لانتقادات المشجع.
وخسر منتخب مصر أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد في افتتاح مباريات الفريقين، ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:47 GMTوزير خارجية الجزائر ينقل رسالة من الرئيس تبون إلى ملك السعودية
11:40 GMTفرار مواطنين من رواندا إلى الكونغو بسبب قواعد التلقيح ضد كورونا
11:35 GMTالاتحاد التونسي للشغل يحذر الحكومة من إضرابات قد تشل 80% من القطاعات... فيديو
11:30 GMTمجلة عسكرية: نظام "ثاد" الأمريكي لا يقدر على منافسة نظام "إس-400" الروسي
11:27 GMT"بتكوين وأخواتها" تواجه تحديات تشريعية وعملية
11:25 GMTزلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب شرقي إيران
11:23 GMT"ويندوز 11" يستخدم تقنية جديدة مكان الأقراص المرنة
11:15 GMTعضو بالطاقم الفني لمنتخب نيجيريا يترك احتفالات فريقه لأخذ "سيلفي" مع محمد صلاح... فيديو
11:11 GMTاتحاد كرة القدم يصدم المصريين: فسخ عقد كيروش يكلفنا راتب "سنة ونصف"
11:07 GMTتوكاييف يعلن يوم غد الخميس موعدا لبدء انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
11:04 GMTبرلماني إيراني: هدف مفاوضات فيينا التوصل لاتفاق دائم لكننا ندرس مسألة الاتفاق المؤقت
10:56 GMTرئيس البرلمان الكويتي يرفع جلسة المجلس الخاصة لعدم اكتمال النصاب وغياب الحكومة
10:44 GMTبعد تقارير تخليها عن أسطول الـ "تورنادو"... ما هي قدرات القوات الجوية الألمانية؟
10:41 GMTانفجار أنبوب مياه يتسبب بأضرار لخط تلفريك في الولايات المتحدة... فيديو
10:34 GMTمقتل 8 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري استهدف قافلة لمسؤولين أمميين في مقديشو
10:34 GMTأسماك حية تظهر في مياه أمطار السعودية... فيديو
10:22 GMTفيديو لمجموعة من الإبل تنزف بعدما علقت بسياج حديدي في السعودية
10:21 GMTرئيس كازاخستان يصل ألما آتا ويرافقه موكب كبير.. فيديو
10:18 GMTالسيسي: خلال 7 سنوات أنفقنا أكتر من 6 تريليون جنيه للخروج من متاهة الفقر
10:07 GMT"أنصار الله" تعلن مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن