https://arabic.sputniknews.com/20220112/اتحاد-كرة-القدم-يصدم-المصريين-فسخ-عقد-كيروش-يكلفنا-راتب-سنة-ونصف-1055295649.html

اتحاد كرة القدم يصدم المصريين: فسخ عقد كيروش يكلفنا راتب "سنة ونصف"

اتحاد كرة القدم يصدم المصريين: فسخ عقد كيروش يكلفنا راتب "سنة ونصف"

فجر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، مفاجأة كبرى حول قيمة الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

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وقال عامر حسين، في تصريحات مع إذاعة أون سبورت، إن خالد الدرندلي أبلغنا أن الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش هو حصوله على قيمة راتبه مرة ونصف، بما يعادل سنة ونصف".وأضاف أن "المدير الفني للاتحاد نيلو فينجادا، يحصل على راتب سنة كشرط جزائي، لكن عقده ينتهي في شهر مايو/ آيار المقبل"، مشيرا إلى أن كيروش أخطرنا قبل البطولة أنه مقتنع بالمنافسة على اللقب.وتابع: "لم نتواصل مع كيروش بعد المباراة، وهذه مباراة ولا أحد يستطيع التحدث في الوقت الحالي، لابد من توافر الهدوء، ولا يوجد حديث يقال".وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمشادة كلامية بين مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، ومشجعي المنتخب المصري عقب لقاء منتخب بلادهم مع نيجيريا في أمم أفريقيا.وأظهر المقطع المصور توجيه مشجع مصري عدد من الانتقادات لكيروش لحظة خروجه عبر النفق المؤدي إلى خارج أرض الملعب، ووجَه له انتقادات لاذعة بسبب اختياراته للاعبين في البطولة، واستبعاد بعض العناصر المهمة بدون أسباب مقنعة.ورد كيروش بدوره على المشجع وبدأ يتبادل الصراخ معه، طالباً منه النزول ومواجهته، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، بسبب عدم تقبّل المدرب البرتغالي لانتقادات المشجع.وخسر منتخب مصر أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد في افتتاح مباريات الفريقين، ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022.

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