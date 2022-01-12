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احتجاز ما يقرب من 1700 ألف شخص في ألما آتا خلال 24 ساعة
احتجاز ما يقرب من 1700 ألف شخص في ألما آتا خلال 24 ساعة
قال مركز المعلومات التابع لمكتب قائد المدينة إن ما يقرب من 1700 متظاهر اعتقلوا في ألماتي خلال 24 ساعة. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T06:46+0000
2022-01-12T07:05+0000
العالم
كازاخستان
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وجاء في البيان "في المجموع، تم اعتقال 1678 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وتم ضبط 36 وحدة من الأسلحة النارية و 1476 ذخيرة".وجاء في التقرير أنه "في خمسة نقاط تفتيش أقيمت على طول محيط المدينة، تم اعتقال 38 شخصًا من ذوي الأهمية العملياتية".أرسل المواطنون 136 إشارة إلى مركز الاتصال بمكتب القائد، تتطلب استجابة سريعة، وتم استلام 881 رسالة أخرى في لوحة التحكم "102". تم معالجة جميع الرسائل.
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العالم, كازاخستان

احتجاز ما يقرب من 1700 ألف شخص في ألما آتا خلال 24 ساعة

06:46 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 07:05 GMT 12.01.2022)
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الوضع فينور سلطان، كازخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
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قال مركز المعلومات التابع لمكتب قائد المدينة إن ما يقرب من 1700 متظاهر اعتقلوا في ألماتي خلال 24 ساعة.
وجاء في البيان "في المجموع، تم اعتقال 1678 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وتم ضبط 36 وحدة من الأسلحة النارية و 1476 ذخيرة".
وجاء في التقرير أنه "في خمسة نقاط تفتيش أقيمت على طول محيط المدينة، تم اعتقال 38 شخصًا من ذوي الأهمية العملياتية".
أرسل المواطنون 136 إشارة إلى مركز الاتصال بمكتب القائد، تتطلب استجابة سريعة، وتم استلام 881 رسالة أخرى في لوحة التحكم "102". تم معالجة جميع الرسائل.
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