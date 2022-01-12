https://arabic.sputniknews.com/20220112/الأعلى-في-العالم-الأرجنتين-تواجه-موجة-حرارة-مرتفعة-وقياسية--1055327654.html

الأعلى في العالم... الأرجنتين تواجه موجة حرارة مرتفعة وقياسية

الأعلى في العالم... الأرجنتين تواجه موجة حرارة مرتفعة وقياسية

تواجه الأرجنتين موجة طقس حار قياسية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)، ما يجعل البلاد في الفترة الحالية أكثر الأماكن سخونة على هذا... 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T12:28+0000

2022-01-12T12:28+0000

2022-01-12T12:28+0000

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وقالت شبكة "VOA" الأمريكية إن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الذي تشهده الأرجنتين يجهد شبكات الكهرباء ويجبر السكان على البحث عن ملاذ في الأماكن الظليلة.واقتربت درجات الحرارة من 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) في أجزاء من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن مئات الآلاف من المواطنين، بعد تعطل شبكات الكهرباء في العاصمة بوينس آيرس وحولها.وصرح مواطن آخر يدعى جوستافو باريوس، 34 عاما، بينما كان يجلس في ظل الأشجار: "حتى الصباح الباكر كان الجو حارا جدا، حوالي 31 درجة، ليس لدي مكيف هواء في المنزل، وكانت المروحة تنشر هواء ساخنا، إنه أمر لا يطاق".وأهابت السلطات المحلية بالسكان بالبقاء بعيدا عن أشعة الشمس في أشد فترات اليوم حرارة، وارتداء ملابس خفيفة والحفاظ على رطوبة الجسم.وقال هوراسيو رودريجيز لاريتا، عمدة مدينة بوينس آيرس: "علينا أن نكون حذرين للغاية هذه الأيام"، فيما يرى خبير الأرصاد الجوية لوكاس بيرينجوا، إن موجة الطقس الحار كانت خارج التوقعات، مرجحا أن يتم تسجيل ارتفاعات تاريخية".وأثارت هذه الموجة الحارة تساؤلات حول تغير المناخ، بعد أن شهدت الأرجنتين في السنوات الأخيرة عددًا كبيرا من حرائق الغابات، وانخفاض منسوب المياه في نهر بارانا.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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