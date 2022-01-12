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https://arabic.sputniknews.com/20220112/الأمم-المتحدة-تطلق-حوارا-لحل-الأزمة-في-السودان-والنهضة-التونسية-تدعو-للمشاركة-في-مظاهرات-14-يناير-1055244565.html
الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل الأزمة في السودان.. والنهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير
الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل الأزمة في السودان.. والنهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير
الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل أزمة ما بعد الانقلاب في السودان، في الوقت الذي تدعو فيه حركة النهضة التونسية للمشاركة في مظاهرات 14 يناير، وفي اليمن تعلن قوات... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T06:40+0000
2022-01-12T06:37+0000
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الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل أزمة ما بعد الانقلاب في السودان.. النهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير
الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل أزمة ما بعد الانقلاب في السودان.. النهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير
الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل أزمة ما بعد الانقلاب في السودانقالت الأمم المتحدة إنها بدأت مشاورات في السودان في مسعى لإنقاذ خطواته نحو الديمقراطية بعد انقلاب عسكري.وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس إن مسؤولي المنظمة الدولية يجرون اتصالات مع الأطراف ويتلمسون السبل للمضي قدما وإن الجيش لم يبد أي اعتراض على المبادرة.وأضاف "نريد أن نتحرك بسرعة". وأنهى استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول ترتيب تقاسم السلطة مع الزعماء المدنيين والذي كان يهدف لتمهيد الطريق لانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة في 2019.ويخرج المحتجون إلى الشوارع على نحو منتظم للمطالبة بالحكم المدني، ويقول مسعفون متحالفون مع حركة الاحتجاج إن أكثر من 60 شخصا لاقوا حتفهم في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية.حركة النهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 ينايردعا حزب النهضة التونسي أنصاره إلى المشاركة في مظاهرات مزمعة في 14 يناير كانون الثاني للاحتجاج على قرارات للرئيس قيس سعيد تمنحه سلطات شبه مطلقة.وذكر بيان على فيسبوك "تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير".ومن المقرر أن تخرج المظاهرات يوم 14 يناير كانون الثاني الذي كان عيدا للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن سعيد غير تاريخ الاحتفال إلى 17 ديسمبر كانون الأول.كان سعيد أعلن في سبتمبر أيلول أنه سيحكم بالمراسيم ولن يعمل بأجزاء من الدستور في إطار مساع لتغيير النظام السياسي. والنهضة حزب إسلامي معتدل وهو الأكبر في البرلمان التونسي الذي علقه سعيد في يوليو تموز.كذلك وفي الواقع هنالك حديث عن احتمالية منعها بسبب الحظر جراء تفشي فيروس كورونا، وقد بدأت المضايقات بالفعل منذ مساء أمس وستكون محاصرتهم كالعادة كما هو معلوم مع التحركات التي تخرج ضد الرئيس. وأضافت كمون أن الوضع الآن بات مقلقا لقيس سعيد ويحرجه أمام الرأي العام العالمي أكثر من الداخل، وربما دعوة 14 يناير ستكون رسالة من الداخل إلى الخارج بغير الرضا عما يحدث في البلاد كما أن هناك تحركات في الخارج في الدول الأوروبية لرفض هذا المسار.قوات موالية لحكومة اليمن تعلن استعادة السيطرة على شبوة من أنصار اللهقالت قوات موالية للحكومة اليمنية إنها انتزعت السيطرة الكاملة على محافظة شبوة الغنية بموارد الطاقة من أيدي جماعة انصار الله الحوثيين، وذلك في خضم معركة للسيطرة على شبوة وعلى محافظة مأرب المجاورة، أصبحت محور الصراع المستمر منذ سبع سنوات.وقالت ألوية العمالقة اليمنية، وهي مجموعة مدعومة من الإمارات وتشكل جزءا من التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران، إنها استعادت السيطرة الكاملة على المحافظة بعد قتال على مدى عشرة أيام.واشتدت المعارك منذ بداية العام بعد أن أرسل التحالف تعزيزات إلى شبوة حيث أدى تقدم الحوثيين في سبتمبر أيلول إلى قطع الوصول إلى مأرب آخر معقل شمالي للحكومة المدعومة من السعودية.وأوضح، الشميري، أن اليمنيين يأملون أن تنتهي هذه الحرب نصرا للشرعية أو سلاما بين كل الأطراف وأن يتحول الحوثيون إلى حزب سياسي بدلا من حمل السلاح إلا أن الحل السياسي في البلاد يبدو بعيدا .للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..
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الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل الأزمة في السودان.. والنهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير

06:40 GMT 12.01.2022
الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل أزمة ما بعد الانقلاب في السودان.. النهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير
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الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل أزمة ما بعد الانقلاب في السودان، في الوقت الذي تدعو فيه حركة النهضة التونسية للمشاركة في مظاهرات 14 يناير، وفي اليمن تعلن قوات موالية للحكومة تعلن استعادة السيطرة على شبوة من "أنصار الله".
الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل أزمة ما بعد الانقلاب في السودان
قالت الأمم المتحدة إنها بدأت مشاورات في السودان في مسعى لإنقاذ خطواته نحو الديمقراطية بعد انقلاب عسكري.
وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس إن مسؤولي المنظمة الدولية يجرون اتصالات مع الأطراف ويتلمسون السبل للمضي قدما وإن الجيش لم يبد أي اعتراض على المبادرة.
وأضاف "نريد أن نتحرك بسرعة". وأنهى استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول ترتيب تقاسم السلطة مع الزعماء المدنيين والذي كان يهدف لتمهيد الطريق لانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة في 2019.
ويخرج المحتجون إلى الشوارع على نحو منتظم للمطالبة بالحكم المدني، ويقول مسعفون متحالفون مع حركة الاحتجاج إن أكثر من 60 شخصا لاقوا حتفهم في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية.
قال المحلل السياسي الدكتور، ربيع عبد العاطي، إن: "كبرى الأحزاب السياسية ترفض أي تدخل خارجي لحل الأزمة السياسية وأنه إذا كان السودانيون قد عجزوا عن حل مشكلاتهم فإن أي مبادرات قد تأتي من الخارج ستكون أكثر فشلا وبالتالي فإن مبادرة الأمم المتحدة لن تلقي أي درجة من درجات النجاح لأن السودانيين لديهم تجارب سابقة في هذا السياق"، مضيفا أن الأطراف التي تقبل بمبادرة الأمم المتحدة محدودة جدا من بينها الأحزاب اليسارية. " وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم خلال السنوات الماضية كان بيد مجموعة محددة هي التي اتفقت مع المجموعة العسكرية إلا أن الاضطراب ساد في البلاد وانهار الاقتصاد وأصبحت وحدة البلاد مهددة، مؤكدا أنه اذا كان الخلاف قد اشتد بين الأطراف السودانية فالانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد".
حركة النهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير
دعا حزب النهضة التونسي أنصاره إلى المشاركة في مظاهرات مزمعة في 14 يناير كانون الثاني للاحتجاج على قرارات للرئيس قيس سعيد تمنحه سلطات شبه مطلقة.
وذكر بيان على فيسبوك "تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير".
ومن المقرر أن تخرج المظاهرات يوم 14 يناير كانون الثاني الذي كان عيدا للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن سعيد غير تاريخ الاحتفال إلى 17 ديسمبر كانون الأول.
كان سعيد أعلن في سبتمبر أيلول أنه سيحكم بالمراسيم ولن يعمل بأجزاء من الدستور في إطار مساع لتغيير النظام السياسي. والنهضة حزب إسلامي معتدل وهو الأكبر في البرلمان التونسي الذي علقه سعيد في يوليو تموز.
في حديثها لعالم سبوتنيك قالت فاطمة كمون المحللة السياسية والحقوقية إن الدعوة إلى هذه التظاهرة المزمعة في الرابع عشر من يناير كانون الثاني تبنتها العديد من الجمعيات والتيارات السياسية ومواطنون ضد الانقلاب إضافة إلى دعوات ظهرت من تطاوين وبعد ذلك النهضة.
كذلك وفي الواقع هنالك حديث عن احتمالية منعها بسبب الحظر جراء تفشي فيروس كورونا، وقد بدأت المضايقات بالفعل منذ مساء أمس وستكون محاصرتهم كالعادة كما هو معلوم مع التحركات التي تخرج ضد الرئيس. وأضافت كمون أن الوضع الآن بات مقلقا لقيس سعيد ويحرجه أمام الرأي العام العالمي أكثر من الداخل، وربما دعوة 14 يناير ستكون رسالة من الداخل إلى الخارج بغير الرضا عما يحدث في البلاد كما أن هناك تحركات في الخارج في الدول الأوروبية لرفض هذا المسار.
قوات موالية لحكومة اليمن تعلن استعادة السيطرة على شبوة من أنصار الله
قالت قوات موالية للحكومة اليمنية إنها انتزعت السيطرة الكاملة على محافظة شبوة الغنية بموارد الطاقة من أيدي جماعة انصار الله الحوثيين، وذلك في خضم معركة للسيطرة على شبوة وعلى محافظة مأرب المجاورة، أصبحت محور الصراع المستمر منذ سبع سنوات.
وقالت ألوية العمالقة اليمنية، وهي مجموعة مدعومة من الإمارات وتشكل جزءا من التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران، إنها استعادت السيطرة الكاملة على المحافظة بعد قتال على مدى عشرة أيام.
واشتدت المعارك منذ بداية العام بعد أن أرسل التحالف تعزيزات إلى شبوة حيث أدى تقدم الحوثيين في سبتمبر أيلول إلى قطع الوصول إلى مأرب آخر معقل شمالي للحكومة المدعومة من السعودية.
قال المحلل السياسي الدكتور، عبد الستار الشميرى إن: "هناك أهمية استراتيجية لمحافظة شبوة حيث تشكل مخزون الثروة الأول في اليمن، كما أن موقعها الاستراتيجي الذي يربط أهم المحافظات التي تشهد معارك جعل الكثير من الجماعات تسعى للسيطرة عليها مثل الحوثيين والقاعدة"، مضيفا أن عودة شبوة إلى الشرعية من خلال قوات العمالقة أعطي زخما وروحا جديدة لقوات الشرعية بعد أن كانت منكسرة وفي موقف الدفاع فقط، كما أن معركة شبوة عدلت موازين القوى بعد أن كانت مختلة، معربا عن اعتقاده أن الحوثيين في كل الجبهات وصلوا إلى طاقتهم القصوى ماعدا جبهة مأرب ولم يعد باستطاعتهم استرداد مساحات كبيرة أو محافظات هامة.
وأوضح، الشميري، أن اليمنيين يأملون أن تنتهي هذه الحرب نصرا للشرعية أو سلاما بين كل الأطراف وأن يتحول الحوثيون إلى حزب سياسي بدلا من حمل السلاح إلا أن الحل السياسي في البلاد يبدو بعيدا .
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