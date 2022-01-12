الأمم المتحدة: فريق أممي تحدث مع طاقم سفينة إماراتية يحتجزها الحوثيون

وقالت البعثة في بيان نُشر عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "في إطار دورياتها الأسبوعية الروتينية، زارت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ميناء الصليف والمناطق المجاورة بعد ظهر اليوم. شاهد فريق الدورية السفينة روابي من مسافة بعيدة وتحدث إلى أفراد طاقمها".هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي، تم من ميناء الحديدة، موضحا أن الميناء هو مركز رئيس لاستقبال وتجميع صواريخ إيران الباليستية.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".
أعلنت بعثة تابعة للأمم المتحدة، أن فريقا لها زار ميناء الصليف اليمني وتحدث مع طاقم السفينة "روابي" الإماراتية، التي احتجزها الحوثيون في وقت سابق هذا الشهر.
وقالت البعثة في بيان نُشر عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "في إطار دورياتها الأسبوعية الروتينية، زارت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ميناء الصليف والمناطق المجاورة بعد ظهر اليوم. شاهد فريق الدورية السفينة روابي من مسافة بعيدة وتحدث إلى أفراد طاقمها".
هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي، تم من ميناء الحديدة، موضحا أن الميناء هو مركز رئيس لاستقبال وتجميع صواريخ إيران الباليستية.
2- قام فريق دورية أونمها ايضا بزيارة لسوق السمك المحلي ومدرسة في الصليف بغية التفاعل مع المواطنين المحليين. لم يكن هناك أي مؤشر على عسكرة البنية التحتية في المناطق التي تم زيارتها
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".