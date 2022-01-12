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الأمم المتحدة: فريق أممي تحدث مع طاقم سفينة إماراتية يحتجزها الحوثيون
الأمم المتحدة: فريق أممي تحدث مع طاقم سفينة إماراتية يحتجزها الحوثيون
أعلنت بعثة تابعة للأمم المتحدة، أن فريقا لها زار ميناء الصليف اليمني وتحدث مع طاقم السفينة "روابي" الإماراتية، التي احتجزها الحوثيون في وقت سابق هذا الشهر. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T20:24+0000
2022-01-12T20:39+0000
العالم العربي
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وقالت البعثة في بيان نُشر عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "في إطار دورياتها الأسبوعية الروتينية، زارت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ميناء الصليف والمناطق المجاورة بعد ظهر اليوم. شاهد فريق الدورية السفينة روابي من مسافة بعيدة وتحدث إلى أفراد طاقمها".هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي، تم من ميناء الحديدة، موضحا أن الميناء هو مركز رئيس لاستقبال وتجميع صواريخ إيران الباليستية.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".
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العالم العربي

الأمم المتحدة: فريق أممي تحدث مع طاقم سفينة إماراتية يحتجزها الحوثيون

20:24 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 20:39 GMT 12.01.2022)
© REUTERS / AMIR COHENسفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا في إسرائيل
سفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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يتبع
أعلنت بعثة تابعة للأمم المتحدة، أن فريقا لها زار ميناء الصليف اليمني وتحدث مع طاقم السفينة "روابي" الإماراتية، التي احتجزها الحوثيون في وقت سابق هذا الشهر.
وقالت البعثة في بيان نُشر عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "في إطار دورياتها الأسبوعية الروتينية، زارت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ميناء الصليف والمناطق المجاورة بعد ظهر اليوم. شاهد فريق الدورية السفينة روابي من مسافة بعيدة وتحدث إلى أفراد طاقمها".

هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي، تم من ميناء الحديدة، موضحا أن الميناء هو مركز رئيس لاستقبال وتجميع صواريخ إيران الباليستية.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".
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