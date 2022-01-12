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https://arabic.sputniknews.com/20220112/الاتحاد-التونسي-للشغل-يحذر-الحكومة-من-إضرابات-قد-تشل-80-من-القطاعات-فيديو-1055297679.html
الاتحاد التونسي للشغل يحذر الحكومة من إضرابات قد تشل 80% من القطاعات... فيديو
الاتحاد التونسي للشغل يحذر الحكومة من إضرابات قد تشل 80% من القطاعات... فيديو
حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، من دخول البلاد في مرحلة توتر اجتماعي، بعد تحديد الحكومة شروطا للتفاوض مع النقابات، ما أدى إلى تعطل الحوار معها... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T11:35+0000
2022-01-12T11:38+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري: "إن عددا من القطاعات دخلت في إضرابات عشوائية إثر تعطل الحوار الاجتماعي ميدانيا"، محذرا من "الدخول في مناخ اجتماعي متوتر والوصول لأكثر من 80 بالمائة من الإضرابات".واعتبر أن "كل جلسات المصالحة التي تمت في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي التفقدية العامة فشلت، بعد مطالبة الطرف الإداري بالعودة إلى الحكومة قبل مواصلة التفاوض، طبقا لما ينص عليه المنشور الصادر عن رئيسة الوزراء نجلاء بودين".وبدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة التونسية التي تقودها نجلاء بودين، وبين الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق مع الاتحاد.وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، في وقت سابق، أن الاتحاد لم يفتر على الحكومة التونسية حينما كشف عن تعهدها لصندوق النقد الدولي بتخفيض الأجور ورفع الدعم.وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية، أوضح الطبوبي أن الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ، كشفت ما سبق وأكدناه في خطاب صفاقس.وقال: "ما كشفته الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ للاتحاد هي نسخة وسبق أن كشف محتواها في خطاب صفاقس مما أثار جدلا واسعا، الحمد لله لم نفتر على أحد".
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أخبار تونس اليوم

الاتحاد التونسي للشغل يحذر الحكومة من إضرابات قد تشل 80% من القطاعات... فيديو

11:35 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 12.01.2022)
© Sputnik . mariam gadiraمظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس
مظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . mariam gadira
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حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، من دخول البلاد في مرحلة توتر اجتماعي، بعد تحديد الحكومة شروطا للتفاوض مع النقابات، ما أدى إلى تعطل الحوار معها في عدة قطاعات.
وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري: "إن عددا من القطاعات دخلت في إضرابات عشوائية إثر تعطل الحوار الاجتماعي ميدانيا"، محذرا من "الدخول في مناخ اجتماعي متوتر والوصول لأكثر من 80 بالمائة من الإضرابات".
واعتبر أن "كل جلسات المصالحة التي تمت في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي التفقدية العامة فشلت، بعد مطالبة الطرف الإداري بالعودة إلى الحكومة قبل مواصلة التفاوض، طبقا لما ينص عليه المنشور الصادر عن رئيسة الوزراء نجلاء بودين".
وبدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة التونسية التي تقودها نجلاء بودين، وبين الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق مع الاتحاد.
وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، في وقت سابق، أن الاتحاد لم يفتر على الحكومة التونسية حينما كشف عن تعهدها لصندوق النقد الدولي بتخفيض الأجور ورفع الدعم.
وحسب تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية، أوضح الطبوبي أن الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ، كشفت ما سبق وأكدناه في خطاب صفاقس.
وقال: "ما كشفته الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ للاتحاد هي نسخة وسبق أن كشف محتواها في خطاب صفاقس مما أثار جدلا واسعا، الحمد لله لم نفتر على أحد".
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