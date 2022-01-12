البرلمان العربي يدين تفجير مقديشيو ويؤكد دعمه لها في حربها ضد الإرهاب

ووصف بيان للبرلمان العربي العملية بـ"الهجوم الإرهابي الغاشم"، مشددا على تضامنه ووقوفه الكامل مع الصومال في حربها ضد الإرهاب.وجدد البرلمان العربي دعمه للصومال "في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة"، مشددا على كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".
أكد البرلمان العربي إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين.
ووصف بيان للبرلمان العربي العملية بـ"الهجوم الإرهابي الغاشم"، مشددا على تضامنه ووقوفه الكامل مع الصومال في حربها ضد الإرهاب.
وجدد البرلمان العربي دعمه للصومال "في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة"، مشددا على كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
وأعرب البرلمان العربي عن عظيم التعازي والمواساة لجمهورية الصومال ولأسر الضحايا.
قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.
وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".
وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".