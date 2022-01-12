تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/البرلمان-العربي-يدين-تفجير-مقديشيو-ويؤكد-دعمه-لها-في-حربها-ضد-الإرهاب-1055349435.html
البرلمان العربي يدين تفجير مقديشيو ويؤكد دعمه لها في حربها ضد الإرهاب
البرلمان العربي يدين تفجير مقديشيو ويؤكد دعمه لها في حربها ضد الإرهاب
أكد البرلمان العربي إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T12:48+0000
2022-01-12T12:48+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
ووصف بيان للبرلمان العربي العملية بـ"الهجوم الإرهابي الغاشم"، مشددا على تضامنه ووقوفه الكامل مع الصومال في حربها ضد الإرهاب.وجدد البرلمان العربي دعمه للصومال "في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة"، مشددا على كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104510/42/1045104257_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_701493ce7dfc71362020b03467cc4441.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

البرلمان العربي يدين تفجير مقديشيو ويؤكد دعمه لها في حربها ضد الإرهاب

12:48 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / الذهاب إلى بنك الصورمقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد البرلمان العربي إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين.
ووصف بيان للبرلمان العربي العملية بـ"الهجوم الإرهابي الغاشم"، مشددا على تضامنه ووقوفه الكامل مع الصومال في حربها ضد الإرهاب.
وجدد البرلمان العربي دعمه للصومال "في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة"، مشددا على كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
وأعرب البرلمان العربي عن عظيم التعازي والمواساة لجمهورية الصومال ولأسر الضحايا.
قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.
وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".
وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب تونس - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة تونس 0 X مالي 0 في بطولة الأمم الأفريقية12:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:23 GMTواتسآب يطور ميزة جديدة في تحديث آندرويد
13:16 GMTوزير الري المصري لـ"سبوتنيك": ملف المياه ضمن المحاور الرئيسية لقمة المناخ المرتقبة
13:12 GMTالسيسي يوجه بإنهاء المراحل المتبقية من إعادة إعمار غزة
13:10 GMTمتحدث النفط اليمنية لـ"سبوتنيك": أزمة وقود خانقة تضرب المحافظات الشمالية
13:04 GMTمحكمة في كييف تسمح باحتجاز بوروشينكو لتسليمه للقضاء
13:02 GMTنائب تونسي: مافيا بيئية أحرقت النفايات بسوسة على الطريقة الإيطالية
13:01 GMT"مولدوفاغاز" تطلب من "غازبروم" تأجيل دفع إمدادات الغاز حتى نهاية يناير
12:57 GMTإعلام: برلمانيون أمريكيون يقترحون حزمة عقوبات ضد روسيا تشمل الرئيس بوتين
12:54 GMTبث مباشر... مباراة تونس 0 X مالي 0 في بطولة الأمم الأفريقية
12:52 GMTبعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها... أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
12:50 GMTبمبلغ 529 مليون دولار...طالبان تقر موازنتها لأول 3 أشهر في السنة
12:48 GMTالبرلمان العربي يدين تفجير مقديشيو ويؤكد دعمه لها في حربها ضد الإرهاب
12:47 GMTتونس تفرض حظر التجول ليلا لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي كوفيد-19
12:44 GMTمعلومات عن منظومات الصواريخ الدفاعية "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية
12:38 GMTتونس.. تحذيرات من عودة حقبة "بن علي"
12:37 GMTتركيا تفرض ضريبة 15% على عائدات منتجي محتوى الشبكات الاجتماعية
12:35 GMTمجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق
12:34 GMTماذا فعلت السلطات الإيرانية مع شخص أضرم النار في تمثال قاسم سليماني... فيديو
12:33 GMTتقرير: الصوماليون في تركيا... بين "واقع صعب" وأمل بالأفضل
12:29 GMTأبرز لقطات رالي داكار "السعودية 2022"