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https://arabic.sputniknews.com/20220112/التحالف-العربي-ميناء-الحديدة-أصبح-محطة-لوصول-المقاتلين-الأجانب-والصواريخ-الباليستية-1055900902.html
التحالف العربي: ميناء الحديدة أصبح محطة لوصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية
التحالف العربي: ميناء الحديدة أصبح محطة لوصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية
قال التحالف العربي لدعم الشرعية، إن ميناء الحديدة غربي اليمن أصبح محطة لوصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية، ملمحا إلى إمكانية استهدافه. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T17:13+0000
2022-01-12T17:33+0000
ميناء الحديدة
التحالف العربي
اليمن
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جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف مساء اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وقال التحالف العربي بقيادة السعودية: "ميناء الحديدة محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية".وطالب الأمم المتحدة بضمان "عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة".ومضى التحالف: "سنتحرك عملياتياً للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانىء".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، علق التحالف على الفيديو الذي نشره السبت الماضي، وقال إنه يظهر ورشة صواريخ بالستية في ميناء الحديدة، ووصفته جماعة "أنصار الله" بأنه "مفبرك من فيلم أمريكي".وأقر المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي مع محافظ شبوة عوض العولقي، بأن الفيديو "مُرِّرَ بطريقة مغلوطة من أحد المصادر".وأضاف المالكي: "نحن نتعامل في منطقة عمليات لدينا الكثير من المصادر وهذا يأتي ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر"، متابعا: "نحن لا نجد حرج في ما إذا كان أي أمر يحتاج إلى تصحيح فمن الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح".مع ذلك أقال المالكي، إن "كون الفيلم مغلوط من أحد المصادر، هذا لا يعني أن المليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام معسكرات الموانئ ولا أنها لا تستخدم المدنيين لغرض الحماية"، مؤكدا أن "الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع وأن لجنة الخبراء أثبتت أن كافة الأسلحة مهربة من النظام الإيراني لليمن سواء كانت من الحديدة أو بحر العرب".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدية غربي اليمن.فيما عرضت قناة "الميادين" اللبنانية، مقطع فيديو يتضمن تصريحات متلفزة للمتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي يستعرض خلالها ما قال إنها ورش تصنيع وتركيب صواريخ باليستية في ميناء الحديدة، وقارنتها القناة بمشهد من فيلم أمريكي.وقالت القناة: "تبيّن أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم "Severe Clear"، وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم"، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن فيلم تسجيلي صوره جندي أمريكي عن غزو العراق وعرضه عام 2010.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/لا-نشعر-بالحرج-السعودية-ترد-لأول-مرة-على-حادثة-الفيديو-المغلوط-1055268446.html
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ميناء الحديدة, التحالف العربي, اليمن

التحالف العربي: ميناء الحديدة أصبح محطة لوصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية

17:13 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 17:33 GMT 12.01.2022)
© AFP 2021 / -ميناء الحديدة في اليمن
ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / -
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قال التحالف العربي لدعم الشرعية، إن ميناء الحديدة غربي اليمن أصبح محطة لوصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية، ملمحا إلى إمكانية استهدافه.
جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف مساء اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال التحالف العربي بقيادة السعودية: "ميناء الحديدة محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية".
وطالب الأمم المتحدة بضمان "عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة".
ومضى التحالف: "سنتحرك عملياتياً للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانىء".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، علق التحالف على الفيديو الذي نشره السبت الماضي، وقال إنه يظهر ورشة صواريخ بالستية في ميناء الحديدة، ووصفته جماعة "أنصار الله" بأنه "مفبرك من فيلم أمريكي".
وأقر المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي مع محافظ شبوة عوض العولقي، بأن الفيديو "مُرِّرَ بطريقة مغلوطة من أحد المصادر".
وأضاف المالكي: "نحن نتعامل في منطقة عمليات لدينا الكثير من المصادر وهذا يأتي ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر"، متابعا: "نحن لا نجد حرج في ما إذا كان أي أمر يحتاج إلى تصحيح فمن الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح".
مع ذلك أقال المالكي، إن "كون الفيلم مغلوط من أحد المصادر، هذا لا يعني أن المليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام معسكرات الموانئ ولا أنها لا تستخدم المدنيين لغرض الحماية"، مؤكدا أن "الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع وأن لجنة الخبراء أثبتت أن كافة الأسلحة مهربة من النظام الإيراني لليمن سواء كانت من الحديدة أو بحر العرب".
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
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06:44 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدية غربي اليمن.
فيما عرضت قناة "الميادين" اللبنانية، مقطع فيديو يتضمن تصريحات متلفزة للمتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي يستعرض خلالها ما قال إنها ورش تصنيع وتركيب صواريخ باليستية في ميناء الحديدة، وقارنتها القناة بمشهد من فيلم أمريكي.
وقالت القناة: "تبيّن أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم "Severe Clear"، وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم"، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن فيلم تسجيلي صوره جندي أمريكي عن غزو العراق وعرضه عام 2010.
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