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التحالف العربي يعلن تدمير مروحية نقلتها "أنصار الله" اليمنية من مطار صنعاء إلى مأرب
التحالف العربي يعلن تدمير مروحية نقلتها "أنصار الله" اليمنية من مطار صنعاء إلى مأرب
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مروحية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T21:35+0000
2022-01-12T21:35+0000
اليمن
التحالف العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "دمر طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء إلى جبهة مأرب الجنوبية".وأضاف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مقتل أكثر من 110 من المسلحين من جماعة أنصار الله (الحوثيين) وتدمير 11 آلية عسكرية تابعة لها، اثر تنفيذ قواته 17 عملية استهداف ضد الجماعة في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-200-مسلح-من-أنصار-الله-بعمليات-في-محافظتي-مأرب-والبيضاء-باليمن-1055493802.html
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي يعلن تدمير مروحية نقلتها "أنصار الله" اليمنية من مطار صنعاء إلى مأرب

21:35 GMT 12.01.2022
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مروحية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "دمر طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء إلى جبهة مأرب الجنوبية".
وأضاف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
التحالف العربي يعلن مقتل 200 مسلح من "أنصار الله" بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء باليمن
13:52 GMT
وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مقتل أكثر من 110 من المسلحين من جماعة أنصار الله (الحوثيين) وتدمير 11 آلية عسكرية تابعة لها، اثر تنفيذ قواته 17 عملية استهداف ضد الجماعة في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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