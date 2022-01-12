التحالف العربي يعلن تدمير مروحية نقلتها "أنصار الله" اليمنية من مطار صنعاء إلى مأرب

القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "دمر طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء إلى جبهة مأرب الجنوبية".وأضاف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مقتل أكثر من 110 من المسلحين من جماعة أنصار الله (الحوثيين) وتدمير 11 آلية عسكرية تابعة لها، اثر تنفيذ قواته 17 عملية استهداف ضد الجماعة في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مقتل أكثر من 110 من المسلحين من جماعة أنصار الله (الحوثيين) وتدمير 11 آلية عسكرية تابعة لها، اثر تنفيذ قواته 17 عملية استهداف ضد الجماعة في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.