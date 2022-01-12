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التحالف العربي يعلن مقتل 200 مسلح من "أنصار الله" بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء باليمن
التحالف العربي يعلن مقتل 200 مسلح من "أنصار الله" بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء باليمن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر تنفيذه عمليات جوية ضد الجماعة في محافظتي... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T13:52+0000
2022-01-12T13:52+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد الميلشيا [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] في مأرب [شرقي العاصمة اليمنية] خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأضاف: "الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 110 عناصر إرهابية".وأشار إلى "تنفيذه 16 عملية استهداف ضد الميلشيا في البيضاء [وسط اليمن] خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 10 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 90 عنصراً إرهابياً"، على حد تعبيره.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة "الحوثيين" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر الحادي عشر توالياً في مأرب.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتي الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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التحالف العربي يعلن مقتل 200 مسلح من "أنصار الله" بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء باليمن

13:52 GMT 12.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر تنفيذه عمليات جوية ضد الجماعة في محافظتي مأرب والبيضاء.
القاهرة – سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد الميلشيا [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] في مأرب [شرقي العاصمة اليمنية] خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف: "الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 110 عناصر إرهابية".
وأشار إلى "تنفيذه 16 عملية استهداف ضد الميلشيا في البيضاء [وسط اليمن] خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 10 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 90 عنصراً إرهابياً"، على حد تعبيره.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة "الحوثيين" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر الحادي عشر توالياً في مأرب.
وتستخدم جماعة "أنصار الله" محافظة البيضاء المحاذية لـ 8 محافظات، في نقل تعزيزاتها العسكرية من المقاتلين والعتاد إلى محافظة مأرب.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتي الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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