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موسكو: الناتو اقترح استئناف عمل بعثات روسيا والناتو
موسكو: الناتو اقترح استئناف عمل بعثات روسيا والناتو
قالت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين إن "الناتو عرض استئناف عمل المهمات، لكن موسكو لم تقدم أي رد بعد". 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T15:36+0000
2022-01-12T15:39+0000
روسيا
محادثات روسيا والناتو
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وقالت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين "كان هذا اقتراح الحلف، وتم أخذه في الاعتبار، الجانب الروسي لم يقدم إجابة بعد".وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء إن "الناتو مستعد لإعادة فتح مكتب تمثيلي في موسكو، لأن الحوار مع روسيا ضروري"، وبحسب قوله، فإن "التحالف ليس لديه أي شروط مسبقة لاستئناف عمل البعثة الروسية إلى الناتو".وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن بلاده ستعلق عمل مكتبها لدى الناتو اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.وأضاف لافروف: "تم إنهاء أنشطة المكتب الإعلامي لحلف الناتو في موسكو، والذي تم إنشاؤه في سفارة مملكة بلجيكا".وتابع لافروف: "إذا كان لدى أعضاء الناتو أي مسائل عاجلة، فيمكنهم الاتصال بسفيرنا في بلجيكا الذي يقوم بتسيير العلاقات الثنائية بين روسيا ومملكة بلجيكا بشأن هذه القضايا".
https://arabic.sputniknews.com/20220112/نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-نأمل-جميعا-بأن-يختار-الرئيس-بوتين-السلام-والأمن-1055627415.html
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روسيا, محادثات روسيا والناتو

موسكو: الناتو اقترح استئناف عمل بعثات روسيا والناتو

15:36 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 12.01.2022)
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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قالت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين إن "الناتو عرض استئناف عمل المهمات، لكن موسكو لم تقدم أي رد بعد".
وقالت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين "كان هذا اقتراح الحلف، وتم أخذه في الاعتبار، الجانب الروسي لم يقدم إجابة بعد".
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء إن "الناتو مستعد لإعادة فتح مكتب تمثيلي في موسكو، لأن الحوار مع روسيا ضروري"، وبحسب قوله، فإن "التحالف ليس لديه أي شروط مسبقة لاستئناف عمل البعثة الروسية إلى الناتو".
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وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن بلاده ستعلق عمل مكتبها لدى الناتو اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضاف لافروف: "تم إنهاء أنشطة المكتب الإعلامي لحلف الناتو في موسكو، والذي تم إنشاؤه في سفارة مملكة بلجيكا".
وتابع لافروف: "إذا كان لدى أعضاء الناتو أي مسائل عاجلة، فيمكنهم الاتصال بسفيرنا في بلجيكا الذي يقوم بتسيير العلاقات الثنائية بين روسيا ومملكة بلجيكا بشأن هذه القضايا".
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