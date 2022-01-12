https://arabic.sputniknews.com/20220112/الخصاونة-يعلق-على-إضافة-كلمة-الأردنيات-للفصل-الثاني-من-الدستور-1055274722.html

الخصاونة يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور

الخصاونة يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور

علق رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، على إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T09:44+0000

2022-01-12T09:44+0000

2022-01-12T09:44+0000

العالم العربي

الأردن

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الخصاونة قوله بأن إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني هو تكريم مستحق للمرأة الأردنية وبشكل لا يغير أحكاما.جاء ذلك خلال مداخلة للخصاونة في جلسة مجلس الأعيان، صباح اليوم الاربعاء، خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية.ولفت الخصاونة إلى أن المادة 5 من الدستور تحدثت عن الجنسية، والدستور نص على أن دين الدولة الإسلام كما أن الجنسية تنظم بقانون وأن قضايا الأحوال الشخصية تحكم فيما يتعلق بأصحاب الشرائع السماوية وفقا لأنظمة الاحوال الشخصية الخاصة بهذه الشرائع".وفي وقت سابق، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة العلوم الإسلامية، حمدي قبيلات، إن اضافة كلمة الأردنيات في الفصل الثاني من المادة 6 من الدستور لا تحدث أي فرق من ناحية الحكم الموضوعي.وأوضح قبيلات في تصريحات لوكالة أنباء عمون، الأربعاء، أن التعديلات جاءت لإضافة كلمة "الأردنيات" بعنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني "حقوق الأردنيين وواجباتهم"، مؤكدا أن نصوص الدستور الحالية تشمل الذكور والإناث من الأردنيين.

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