تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/الخصاونة-يعلق-على-إضافة-كلمة-الأردنيات-للفصل-الثاني-من-الدستور-1055274722.html
الخصاونة يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور
الخصاونة يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور
علق رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، على إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T09:44+0000
2022-01-12T09:44+0000
العالم العربي
الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1048306336_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e26a2dc84b3967a3f271c3272bd17e38.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الخصاونة قوله بأن إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني هو تكريم مستحق للمرأة الأردنية وبشكل لا يغير أحكاما.جاء ذلك خلال مداخلة للخصاونة في جلسة مجلس الأعيان، صباح اليوم الاربعاء، خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية.ولفت الخصاونة إلى أن المادة 5 من الدستور تحدثت عن الجنسية، والدستور نص على أن دين الدولة الإسلام كما أن الجنسية تنظم بقانون وأن قضايا الأحوال الشخصية تحكم فيما يتعلق بأصحاب الشرائع السماوية وفقا لأنظمة الاحوال الشخصية الخاصة بهذه الشرائع".وفي وقت سابق، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة العلوم الإسلامية، حمدي قبيلات، إن اضافة كلمة الأردنيات في الفصل الثاني من المادة 6 من الدستور لا تحدث أي فرق من ناحية الحكم الموضوعي.وأوضح قبيلات في تصريحات لوكالة أنباء عمون، الأربعاء، أن التعديلات جاءت لإضافة كلمة "الأردنيات" بعنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني "حقوق الأردنيين وواجباتهم"، مؤكدا أن نصوص الدستور الحالية تشمل الذكور والإناث من الأردنيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1048306336_72:0:1849:1333_1920x0_80_0_0_df7a79408b01a8d77e16ad8a135ad65e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأردن

الخصاونة يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور

09:44 GMT 12.01.2022
© AFP 2021 / -رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
علق رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، على إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الخصاونة قوله بأن إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني هو تكريم مستحق للمرأة الأردنية وبشكل لا يغير أحكاما.
جاء ذلك خلال مداخلة للخصاونة في جلسة مجلس الأعيان، صباح اليوم الاربعاء، خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية.
وأضاف رئيس الحكومة الأردنية قائلا: "نحن رائدون في المملكة الأردنية الهاشمية في تمكين المرأة وليس من باب التفضل عليها وإنما من باب الدور المركزي والمحوري الذي أدته وتؤديه وستؤديه المرأة الأردنية في النهوض بهذا المجتمع وبهذه الدولة المتمكنة وهي تدخل مئويتها الثانية".
ولفت الخصاونة إلى أن المادة 5 من الدستور تحدثت عن الجنسية، والدستور نص على أن دين الدولة الإسلام كما أن الجنسية تنظم بقانون وأن قضايا الأحوال الشخصية تحكم فيما يتعلق بأصحاب الشرائع السماوية وفقا لأنظمة الاحوال الشخصية الخاصة بهذه الشرائع".
وفي وقت سابق، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة العلوم الإسلامية، حمدي قبيلات، إن اضافة كلمة الأردنيات في الفصل الثاني من المادة 6 من الدستور لا تحدث أي فرق من ناحية الحكم الموضوعي.
وأوضح قبيلات في تصريحات لوكالة أنباء عمون، الأربعاء، أن التعديلات جاءت لإضافة كلمة "الأردنيات" بعنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني "حقوق الأردنيين وواجباتهم"، مؤكدا أن نصوص الدستور الحالية تشمل الذكور والإناث من الأردنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:18 GMTالسيسي: خلال 7 سنوات أنفقنا أكتر من 6 تريليون جنيه للخروج من متاهة الفقر
10:07 GMT"أنصار الله" تعلن مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن
10:06 GMTالمطران عطا الله حنا: أقل من 5000 مسيحي في البلدة القديمة بالقدس مستهدفون من يهود متطرفين.. فيديو
09:56 GMTالسعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار فيروس كورونا
09:48 GMTلماذا تتخلى ألمانيا عن مقاتلات "تورنادو" وما هو الاختيار الذي يغضب فرنسا؟
09:48 GMT"توعد ترامب"... موقع خامنئي يعيد نشر كلمة خامنئي بلغات مختلفة
09:46 GMTستولتنبرغ معلقا على لقاءات "الناتو" وروسيا: فرصة مناسبة للحوار في لحظة حرجة للأمن الأوروبي
09:46 GMTروسيا: إيجاد وسائل مناسبة لمواجهة أساطيل الناتو
09:44 GMTالخصاونة يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور
09:35 GMTوفاة الجرذ "ماغاوا" بعدما كشف عن 100 لغم أرضي وعشرات العبوات الناسفة... صورة
09:29 GMTمنع عدد من الصحفيين من حضور اجتماع مجلس الناتو وروسيا
09:17 GMTإصابة 2 من عناصر "طالبان" إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في كابول
09:15 GMTبوريل: موقفا روسيا والغرب لا يزالان بعيدين عن بعضهما البعض بانتظار استمرار المفاوضات
09:10 GMTوزير الطاقة السعودي: أشعر بالقلق بشأن الانتقال الذي يأخذنا من مستقبل معروف إلى آخر مجهول
09:10 GMTبوتين وباشينيان يؤكدان فعالية إجراءات وحدة حفظ السلام في كازاخستان
09:05 GMTبوتين: فيروس كورونا لا يترك العالم في سلام
08:43 GMTمصر تعلن إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة بالصحراء الشرقية
08:42 GMTلجنة الطيران المدني: مطار ألما آتا يستأنف العمل في 13 يناير
08:40 GMTمنظمة الصحة العالمية تحدد فئات من الأشخاص الأكثر تأثرا بسلالة أوميكرون إلى حد الخطر
08:34 GMTجندي بولندي هارب يعترف بمقتل 240 لاجئا على الحدود