الدفاع الروسية: إجلاء 146 مواطنا روسيا من كازاخستان إلى موسكو

وقالت الوزارة في بيان "نقلت طائرة النقل الجوي للقوات الجوية الروسية 146 مواطنا روسيا من ألما آتا إلى موسكو. وصل المواطنون الروس الذين سلمتهم طائرة نقل عسكرية إلى روسيا إلى مدينة ألما آتا لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة، في رحلات سياحية وكانوا في رحلة عمل".وأضافت الوزارة في البيان "في اليوم السابق، تم نقل 2095 مواطنا روسيا وأجنبيا من جمهورية كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية".يشار إلى أنه بسبب تفاقم الوضع وإغلاق مطار ألما آتا، بقي السياح الروس في الفنادق. وأثناء وجودهم في الفنادق ومع أقاربهم، لجؤوا إلى قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام وطلبوا مساعدتهم على العودة إلى روسيا.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة النقل الجوي العسكري التابعة لقواتها الفضائية، نقلت 146 روسيا آخرين من كازاخستان إلى العاصمة الروسية موسكو.
وقالت الوزارة في بيان "نقلت طائرة النقل الجوي للقوات الجوية الروسية 146 مواطنا روسيا من ألما آتا إلى موسكو. وصل المواطنون الروس الذين سلمتهم طائرة نقل عسكرية إلى روسيا إلى مدينة ألما آتا لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة، في رحلات سياحية وكانوا في رحلة عمل".
وأضافت الوزارة في البيان "في اليوم السابق، تم نقل 2095 مواطنا روسيا وأجنبيا من جمهورية كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية".
يشار إلى أنه بسبب تفاقم الوضع وإغلاق مطار ألما آتا، بقي السياح الروس في الفنادق. وأثناء وجودهم في الفنادق ومع أقاربهم، لجؤوا إلى قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام وطلبوا مساعدتهم على العودة إلى روسيا.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.