تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/الدفاع-الروسية-إجلاء-146-مواطنا-روسيا-من-كازاخستان-إلى-موسكو--1055935943.html
الدفاع الروسية: إجلاء 146 مواطنا روسيا من كازاخستان إلى موسكو
الدفاع الروسية: إجلاء 146 مواطنا روسيا من كازاخستان إلى موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة النقل الجوي العسكري التابعة لقواتها الفضائية، نقلت 146 روسيا آخرين من كازاخستان إلى العاصمة الروسية موسكو. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T19:55+0000
2022-01-12T19:55+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055205778_0:72:1666:1009_1920x0_80_0_0_b581253a43255d745ca3635e574eefe8.jpg
وقالت الوزارة في بيان "نقلت طائرة النقل الجوي للقوات الجوية الروسية 146 مواطنا روسيا من ألما آتا إلى موسكو. وصل المواطنون الروس الذين سلمتهم طائرة نقل عسكرية إلى روسيا إلى مدينة ألما آتا لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة، في رحلات سياحية وكانوا في رحلة عمل".وأضافت الوزارة في البيان "في اليوم السابق، تم نقل 2095 مواطنا روسيا وأجنبيا من جمهورية كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية".يشار إلى أنه بسبب تفاقم الوضع وإغلاق مطار ألما آتا، بقي السياح الروس في الفنادق. وأثناء وجودهم في الفنادق ومع أقاربهم، لجؤوا إلى قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام وطلبوا مساعدتهم على العودة إلى روسيا.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الخارجية-الروسية-13-طائرة-انطلقت-من-ألما-آتا-على-متنها-1422-شخصا-1055142336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055205778_113:0:1553:1080_1920x0_80_0_0_a836a5437976324c7398e8e29b6d2668.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية: إجلاء 146 مواطنا روسيا من كازاخستان إلى موسكو

19:55 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة النقل الجوي العسكري التابعة لقواتها الفضائية، نقلت 146 روسيا آخرين من كازاخستان إلى العاصمة الروسية موسكو.
وقالت الوزارة في بيان "نقلت طائرة النقل الجوي للقوات الجوية الروسية 146 مواطنا روسيا من ألما آتا إلى موسكو. وصل المواطنون الروس الذين سلمتهم طائرة نقل عسكرية إلى روسيا إلى مدينة ألما آتا لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة، في رحلات سياحية وكانوا في رحلة عمل".
وأضافت الوزارة في البيان "في اليوم السابق، تم نقل 2095 مواطنا روسيا وأجنبيا من جمهورية كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية".
طائرة إيروفلوت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
الخارجية الروسية: 13 طائرة انطلقت من ألما آتا على متنها 1422 شخصا
9 يناير, 16:16 GMT
يشار إلى أنه بسبب تفاقم الوضع وإغلاق مطار ألما آتا، بقي السياح الروس في الفنادق. وأثناء وجودهم في الفنادق ومع أقاربهم، لجؤوا إلى قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام وطلبوا مساعدتهم على العودة إلى روسيا.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:07 GMTالجيش الإيراني تعليقا على تهديدات تل أبيب: أي رد غاضب منا سيشل إسرائيل
19:55 GMTالدفاع الروسية: إجلاء 146 مواطنا روسيا من كازاخستان إلى موسكو
19:52 GMTإسرائيل... تجدد المواجهات بين الشرطة ومتشددين يهود بسبب "الهواتف الذكية" بالقدس... فيديو
19:50 GMTأنباء عن إيقاف إسرائيل قانون منع لم الشمل بعد قرار المحكمة العليا
19:44 GMTمنظمة الصحة العالمية: تيغراي تعيش في جحيم لم نشهد له مثيلا
19:31 GMTالأمم المتحدة تعلن التزامها بدعم حكومة يقودها مدنيون في السودان
19:25 GMTعمليات نهب للآثار تشهدها منطقة تحت السيطرة التركية في الشمال السوري
19:23 GMTإعلام: احتجاجات كازاخستان كشفت العلاقات السرية مع إسرائيل
19:06 GMTالسفير السعودي لدى بيروت يتهم حزب الله بالاستعلاء على لبنان
18:44 GMTإيطاليا... تسجيل أعلى معدل يومي للوفيات بسبب كورونا منذ مايو الماضي
18:35 GMTعلماء يكشفون أدلة جديدة حول تاريخ ظهور الإنسان على الأرض
18:27 GMTإعلام: تونس تقدم شكوى لـ"كاف" للمطالبة بإعادة مباراة مالي
18:25 GMTوزير الكهرباء المصري: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمكن أن يكون الأكبر بالمنطقة
18:18 GMT5 عادات شرب تدمر الدماغ
18:12 GMTدعوات للاحتشاد في الشارع وأخرى للعصيان المدني في ذكرى 14 يناير في تونس
18:09 GMTمسودة عقوبات أمريكية تستهدف شخصيات روسية بينها بوتين حال التصعيد مع أوكرانيا
17:48 GMTمحافظ جنوب سيناء: أخطط لزيارة روسيا عقب انحسار موجة كورونا
17:45 GMTتأجيل مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.. و"موسم الرياض" يكشف السبب
17:35 GMTمنظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون لا يزال خطيرا وخاصة لغير المطعمين
17:22 GMTالخرف... عرض "منسي ومؤثر" يمكن ملاحظته في 45% من الحالات