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https://arabic.sputniknews.com/20220112/الدفاع-المدني-الإماراتي-يعلن-اندلاع-حريق-في-جبل-علي--1055938141.html
الدفاع المدني الإماراتي يعلن اندلاع حريق في جبل علي
الدفاع المدني الإماراتي يعلن اندلاع حريق في جبل علي
أعلنت السلطات الإماراتية، السيطرة على حريق وقع في منطقة جبل علي الصناعية، اليوم الأربعاء. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T21:38+0000
2022-01-12T21:38+0000
2022-01-12T21:38+0000
حريق
دبي
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جاء هذا في تغريدة نشرها مكتب دبي الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال مكتب دبي: " الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق محدود في أحد الكابلات الكهربائية بمنطقة صناعية في جبل علي".وأضاف المكتب بالقول في التغريدة نفسها: " لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث".وكانت منطقة جبل علي قد شهدت حريقا في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021 لم يسفر أيضا عن إصابات كذلك.يذكر أن منطقة جبل علي تعتبر الشريان الصناعي الرئيسي في دبي بالإضافة أهميته على المستويين التجاري والاقتصادي للإمارة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
حريق, دبي
الدفاع المدني الإماراتي يعلن اندلاع حريق في جبل علي
أعلنت السلطات الإماراتية، السيطرة على حريق وقع في منطقة جبل علي الصناعية، اليوم الأربعاء.
جاء هذا في تغريدة نشرها مكتب دبي الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال مكتب دبي: " الدفاع المدني في دبي
يسيطر على حريق محدود
في أحد الكابلات الكهربائية بمنطقة صناعية في جبل علي".
وأضاف المكتب بالقول في التغريدة نفسها: " لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث".
وكانت منطقة جبل علي قد شهدت حريقا في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021 لم يسفر أيضا عن إصابات كذلك.
يذكر أن منطقة جبل علي تعتبر الشريان الصناعي الرئيسي في دبي بالإضافة أهميته على المستويين التجاري والاقتصادي للإمارة.