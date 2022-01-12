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السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار فيروس كورونا
السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار فيروس كورونا
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية على الإطلاق لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ بدء ظهوره على أراضيها. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T09:56+0000
2022-01-12T09:56+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، إنه تم "تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى 593545 حالة".وأضاف البيان، أنه "تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8899 حالة"، مشيرا إلى "تسجيل 2499 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 552057".وكان الأمن العام في السعودية، كشف عن عدة أمور تعد مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، موضحا قيمة العقوبة المالية للأشخاص المخالفين لقواعد مكافحة فيروس كورونا.وذكر الأمن العام أن: "عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".وأوضح: أن الفرد المخالف يغرم 1000 ريال، مشيرا إلى أن العقوبة الموقعة في المرة السابقة تضاعف عند التكرار وتصل إلى 100000 ريال.
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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار فيروس كورونا

09:56 GMT 12.01.2022
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCYآخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020
آخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية على الإطلاق لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ بدء ظهوره على أراضيها.
وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، إنه تم "تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى 593545 حالة".

وأضاف البيان، أنه "تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8899 حالة"، مشيرا إلى "تسجيل 2499 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 552057".
وكان الأمن العام في السعودية، كشف عن عدة أمور تعد مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، موضحا قيمة العقوبة المالية للأشخاص المخالفين لقواعد مكافحة فيروس كورونا.
وذكر الأمن العام أن: "عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".
وأوضح: أن الفرد المخالف يغرم 1000 ريال، مشيرا إلى أن العقوبة الموقعة في المرة السابقة تضاعف عند التكرار وتصل إلى 100000 ريال.
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