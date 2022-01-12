السفير السعودي لدى بيروت يتهم حزب الله بالاستعلاء على لبنان

وقال السفير السعودي عبر حسابه بموقع "توتير"، إن: "القفز فوق آلام وآمال الشعب اللبناني ما هو إلا (..) إنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببها لوْثة استعلاء حزب الله الإرهابي على مَنطِق الدولة وفشل خياراته السياسية".وأضاف في تغريدة ثانية: "لا شرعية لخطاب الفتنة والتقسيم والشرذمة ..لا شرعية لخطاب يقفز فوق هوية لبنان العربِي".وكانت الرياض قد استدعت سفيرها في لبنان، في أكتوبر/ تشرين الأول2021، للتشاور على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن قبل توليه الوزارة.وفي نهاية العام الماضي، حث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها و"إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي".وفي المقابل هاجم أمين عام الجماعة، حسن نصر الله، السعودية في كلمة متلفزة، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مشددا على أن تصريحات نصر الله "لا تمثل موقف الحكومة".
اتهم سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، اليوم الأربعاء، "حزب الله" اللبناني بـ"الاستعلاء" على الدولة اللبنانية.
وقال السفير السعودي عبر حسابه بموقع "توتير"، إن: "القفز فوق آلام وآمال الشعب اللبناني ما هو إلا (..) إنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببها لوْثة استعلاء حزب الله الإرهابي على مَنطِق الدولة وفشل خياراته السياسية".