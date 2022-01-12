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السيسي: خلال 7 سنوات أنفقنا أكتر من 6 تريليون جنيه للخروج من متاهة الفقر
السيسي: خلال 7 سنوات أنفقنا أكتر من 6 تريليون جنيه للخروج من متاهة الفقر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 6 تريليون جنيه للخروج من ما وصفه بـ"متاهة الفقر". 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T10:18+0000
2022-01-12T10:24+0000
العالم العربي
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جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال كلمته بجلسة نقاشية تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، عقدت ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، المقام حاليا في شرم الشيخ، حسبما نقل موقع "مصراوي".وأوضح السيسي أن الفقر يؤدي إلى دخول البلاد والأسر في متاهات يصعب الخروج منها، وعلى رأسها "متاهات التخلف والجهل"، مشيرا إلى أنه عندما تولى الحكم لم يكن أمام الدولة المصرية سوى محاربة الفقر، بالعمل بإتقان وإيمان.وفي وقت سابق، أكد السيسي، أن مصر لديها 6 ملايين شخص هاجروا إليها نتيجة الصراعات والفقر في دول قريبة منها. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن فعاليات اليوم الثاني منتدى شباب العالم.يشار إلى أن منتدى شباب العالم، حدث سنوي يقام في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، ويشارك فيه سنويا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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العالم العربي, أخبار الأردن

السيسي: خلال 7 سنوات أنفقنا أكتر من 6 تريليون جنيه للخروج من متاهة الفقر

10:18 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 10:24 GMT 12.01.2022)
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / POOL
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 6 تريليون جنيه للخروج من ما وصفه بـ"متاهة الفقر".
جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال كلمته بجلسة نقاشية تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، عقدت ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، المقام حاليا في شرم الشيخ، حسبما نقل موقع "مصراوي".
وأشاد السيسي خلال كلمته بما تم إنجازه، قائلا: "اللي اتعمل مش شغل رئيس، ده شغل دولة وحكومة وشعب، خلال 7 سنين، أنفقنا عشان نخرج من متاهة الفقر، تقريبا أكتر من 6 تريليون جنيه".
وأوضح السيسي أن الفقر يؤدي إلى دخول البلاد والأسر في متاهات يصعب الخروج منها، وعلى رأسها "متاهات التخلف والجهل"، مشيرا إلى أنه عندما تولى الحكم لم يكن أمام الدولة المصرية سوى محاربة الفقر، بالعمل بإتقان وإيمان.
وفي وقت سابق، أكد السيسي، أن مصر لديها 6 ملايين شخص هاجروا إليها نتيجة الصراعات والفقر في دول قريبة منها. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن فعاليات اليوم الثاني منتدى شباب العالم.
يشار إلى أن منتدى شباب العالم، حدث سنوي يقام في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، ويشارك فيه سنويا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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