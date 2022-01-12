تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/السيسي-يكشف-تفاصيل-حواره-مع-سفيرة-أمريكا-بشأن-الإخوان-فيديو-1055938276.html
السيسي يكشف تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان".. فيديو
السيسي يكشف تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان".. فيديو
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان". 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T21:44+0000
2022-01-12T21:44+0000
العالم العربي
السيسي
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d028b25c645d50b8ec30d7f19aa0de9.jpg
وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري لا يمكن أن يُقاد بقبضة أمنية، قائلا: "مفيش حد يقدر على الشعب المصري أو يفرض عليه قبضة أمنية.. الشعب المصري لا يُقاد بهذه الطريقة".وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال جلسة "شركاء التنمية" التي عُقدت، مساء اليوم الأربعاء، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام، حاليا، في مدينة شرم الشيخ المصرية.وروى الرئيس المصري واقعة جرت، في العام 2011، قال إنها مُسجلة في محاضر رسمية، أن السفيرة الأمريكية لدى بلاده، سألته حول توقعاته مَن يحكم مصر، فكانت إجابته، بأنهم جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أردفت وبعد ذلك، فأوضح لها أنهم "هيمشوا".وبعث برسالة طمأنة بأن بلاده تتعامل بأعلى درجات الشفافية في كل شيء، ولا تقبل مصر، أبدا، أي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير الدولية والخاصة بحقوق الإنسان.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_44efc38d9815f4badd5dd30f80fa079a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السيسي, مصر

السيسي يكشف تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان".. فيديو

21:44 GMT 12.01.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
تابعنا عبر
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان".
وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري لا يمكن أن يُقاد بقبضة أمنية، قائلا: "مفيش حد يقدر على الشعب المصري أو يفرض عليه قبضة أمنية.. الشعب المصري لا يُقاد بهذه الطريقة".
وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال جلسة "شركاء التنمية" التي عُقدت، مساء اليوم الأربعاء، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام، حاليا، في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وروى الرئيس المصري واقعة جرت، في العام 2011، قال إنها مُسجلة في محاضر رسمية، أن السفيرة الأمريكية لدى بلاده، سألته حول توقعاته مَن يحكم مصر، فكانت إجابته، بأنهم جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أردفت وبعد ذلك، فأوضح لها أنهم "هيمشوا".
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "سألتني (السفيرة الأمريكية) ليه.. قولتها الشعب المصري لا يُقاد بالقوة.. لا يدخل الجامع أو الكنيسة بالعافية".
وبعث برسالة طمأنة بأن بلاده تتعامل بأعلى درجات الشفافية في كل شيء، ولا تقبل مصر، أبدا، أي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير الدولية والخاصة بحقوق الإنسان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:44 GMTالسيسي يكشف تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان".. فيديو
21:38 GMTالدفاع المدني الإماراتي يعلن اندلاع حريق في جبل علي
21:35 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير مروحية نقلتها "أنصار الله" اليمنية من مطار صنعاء إلى مأرب
21:28 GMTواشنطن تطلب توضيحات بشأن وفاة مواطن أمريكي اعتقله الجيش الإسرائيلي
21:09 GMTالسيسي: دعمنا المجلس السيادي السوداني ولا نتدخل في شؤون الدول
20:50 GMTمحمود عباس ومحمد بن زايد يعزيان رئيس إسرائيل في وفاة والدته
20:48 GMTصندوق مالي فرنسي سعودي إماراتي.. هل يساهم في إنقاذ الوضع المالي في لبنان؟
20:38 GMTالخارجية الإيرانية ترد على تعليق حق تصويتها في الأمم المتحدة
20:28 GMTإيران وفنزويلا تفقدان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الديون
20:24 GMTالأمم المتحدة: فريق أممي تحدث مع طاقم سفينة إماراتية يحتجزها الحوثيون
20:22 GMTحفلات الإغلاق والفساد.. فضائح تهدد بقاء جونسون على رأس الحكومة
20:07 GMTالجيش الإيراني تعليقا على تهديدات تل أبيب: أي رد غاضب منا سيشل إسرائيل
19:55 GMTالدفاع الروسية: إجلاء 146 مواطنا روسيا من كازاخستان إلى موسكو
19:52 GMTإسرائيل... تجدد المواجهات بين الشرطة ومتشددين يهود بسبب "الهواتف الذكية" بالقدس... فيديو
19:50 GMTأنباء عن إيقاف إسرائيل قانون منع لم الشمل بعد قرار المحكمة العليا
19:44 GMTمنظمة الصحة العالمية: تيغراي تعيش في جحيم لم نشهد له مثيلا
19:31 GMTالأمم المتحدة تعلن التزامها بدعم حكومة يقودها مدنيون في السودان
19:25 GMTعمليات نهب للآثار تشهدها منطقة تحت السيطرة التركية في الشمال السوري
19:23 GMTإعلام: احتجاجات كازاخستان كشفت العلاقات السرية مع إسرائيل
19:06 GMTالسفير السعودي لدى بيروت يتهم حزب الله بالاستعلاء على لبنان