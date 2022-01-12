السيسي يكشف تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان".. فيديو

وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري لا يمكن أن يُقاد بقبضة أمنية، قائلا: "مفيش حد يقدر على الشعب المصري أو يفرض عليه قبضة أمنية.. الشعب المصري لا يُقاد بهذه الطريقة".وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال جلسة "شركاء التنمية" التي عُقدت، مساء اليوم الأربعاء، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام، حاليا، في مدينة شرم الشيخ المصرية.وروى الرئيس المصري واقعة جرت، في العام 2011، قال إنها مُسجلة في محاضر رسمية، أن السفيرة الأمريكية لدى بلاده، سألته حول توقعاته مَن يحكم مصر، فكانت إجابته، بأنهم جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أردفت وبعد ذلك، فأوضح لها أنهم "هيمشوا".وبعث برسالة طمأنة بأن بلاده تتعامل بأعلى درجات الشفافية في كل شيء، ولا تقبل مصر، أبدا، أي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير الدولية والخاصة بحقوق الإنسان.
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان".
وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري لا يمكن أن يُقاد بقبضة أمنية، قائلا: "مفيش حد يقدر على الشعب المصري أو يفرض عليه قبضة أمنية.. الشعب المصري لا يُقاد بهذه الطريقة".
وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال جلسة "شركاء التنمية" التي عُقدت، مساء اليوم الأربعاء، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام، حاليا، في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وروى الرئيس المصري واقعة جرت، في العام 2011، قال إنها مُسجلة في محاضر رسمية، أن السفيرة الأمريكية لدى بلاده، سألته حول توقعاته مَن يحكم مصر، فكانت إجابته، بأنهم جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أردفت وبعد ذلك، فأوضح لها أنهم "هيمشوا".
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "سألتني (السفيرة الأمريكية) ليه.. قولتها الشعب المصري لا يُقاد بالقوة.. لا يدخل الجامع أو الكنيسة بالعافية".
وبعث برسالة طمأنة بأن بلاده تتعامل بأعلى درجات الشفافية في كل شيء، ولا تقبل مصر، أبدا، أي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير الدولية والخاصة بحقوق الإنسان.