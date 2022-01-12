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https://arabic.sputniknews.com/20220112/السيسي-يكشف-عن-مشكلة-تواجه-إعادة-إعمار-مناطق-الصراعات-1055664464.html
السيسي يكشف عن مشكلة تواجه إعادة إعمار مناطق الصراعات
السيسي يكشف عن مشكلة تواجه إعادة إعمار مناطق الصراعات
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن عملية إعادة الإعمار في مناطق الصراع لن تتم بالشكل "الذي نتمناه". 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T15:13+0000
2022-01-12T15:13+0000
2022-01-12T15:13+0000
إعادة الإعمار
مصر
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جاءت تصريحات السيسي في كلمة أدلى بها اليوم الأربعاء بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحسب موقع "صدى البلد".وذكر الرئيس المصري أن: "إعادة الإعمار في الدول التي تشهد صراعات لن تتم بالشكل الذي نتمناه، من دون توقف النزاعات بداخلها".ورأى السيسي أنه عندما لا تكون هناك فرصة لوقف النزاعات، لن تكون هناك فرصة لإعادة الإعمار، أو المشاركة فيه بشكل أو بآخر.واعتبر الرئيس المصري أن هناك فرق بين تخفيف آثار الأزمة سواء بتوفير الطعام أو المأوى أو الملبس أو حتى العلاج، وبين إعادة إعمار دولة تعرضت لحرب.وقال إن إعادة الإعمار لن تتكلف أموال فقط، مشيرا إلى وجود بعد إنساني ونفسي واجتماعي ترتب على هذه الأزمة.وعبر عن استعداد مصر للتعاون مع الأشقاء في اليمن وكل دول التي تشهد صراعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/السيسي-خلال-7-سنوات-أنفقنا-أكتر-من-6-تريليون-جنيه-للخروج-من-متاهة-الفقر-1055276384.html
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إعادة الإعمار, مصر
السيسي يكشف عن مشكلة تواجه إعادة إعمار مناطق الصراعات
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن عملية إعادة الإعمار في مناطق الصراع لن تتم بالشكل "الذي نتمناه".
جاءت تصريحات السيسي في كلمة أدلى بها اليوم الأربعاء بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحسب
موقع "صدى البلد"
.
وذكر الرئيس المصري أن: "إعادة الإعمار في الدول التي تشهد صراعات لن تتم بالشكل الذي نتمناه، من دون توقف النزاعات بداخلها".
ورأى السيسي أنه عندما لا تكون هناك فرصة لوقف النزاعات، لن تكون هناك فرصة
لإعادة الإعمار
، أو المشاركة فيه بشكل أو بآخر.
واعتبر الرئيس المصري أن هناك فرق بين تخفيف آثار الأزمة سواء بتوفير الطعام أو المأوى أو الملبس أو حتى العلاج، وبين إعادة إعمار دولة تعرضت لحرب.
وقال إن إعادة الإعمار لن تتكلف أموال فقط، مشيرا إلى وجود بعد إنساني ونفسي واجتماعي ترتب على هذه الأزمة.
وعبر عن استعداد مصر للتعاون مع الأشقاء في اليمن وكل دول التي تشهد صراعات.