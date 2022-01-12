السيسي يوجه بإنهاء المراحل المتبقية من إعادة إعمار غزة

جاء ذلك خلال كلمة السيسي، في جلسة نقاشية ضمن منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، وخلالها قال الرئيس المصري: "أرجو إنهاء المراحل التي وعدنا بها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة"، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".وطالب الرئيس المصري "جميع الدول التي بها صراعات بأن تعمل على تسوية تلك الصراعات"، كما طالب "جميع الدول بزيادة دعمها لوكالة الأونروا".وشدد الرئيس السيسي على أن بلاده لديها ثوابت أهمها عدم التدخل في شؤون الدول، مؤكدا في الوقت ذاته أن "جميع المؤسسات المصرية متاحة لجميع الأشقاء في مجال بناء القدرات، وأن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب جاهزة لاستقبال جميع الأشقاء".يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ المصرية، وأقيمت ثلاثة نسخ سابقة في 2017 و2018 و2019، شهدت استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بإنهاء جميع المراحل المتبقية من ملف إعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمة السيسي، في جلسة نقاشية ضمن منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، وخلالها قال الرئيس المصري: "أرجو إنهاء المراحل التي وعدنا بها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة"، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".
في سياق متصل، أضاف السيسي قائلا: "لابد من وقف النزاعات حتى نستطيع المساعدة في إعادة الإعمار" مشيرا إلى أن "إعادة الإعمار بالتزامن مع استمرار النزاع لها تكلفة كبيرة".
وطالب الرئيس المصري "جميع الدول التي بها صراعات بأن تعمل على تسوية تلك الصراعات"، كما طالب "جميع الدول بزيادة دعمها لوكالة الأونروا".
وشدد الرئيس السيسي على أن بلاده لديها ثوابت أهمها عدم التدخل في شؤون الدول، مؤكدا في الوقت ذاته أن "جميع المؤسسات المصرية متاحة لجميع الأشقاء في مجال بناء القدرات، وأن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب جاهزة لاستقبال جميع الأشقاء".
يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ المصرية، وأقيمت ثلاثة نسخ سابقة في 2017 و2018 و2019، شهدت استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة من مختلف أنحاء العالم.