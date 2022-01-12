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https://arabic.sputniknews.com/20220112/الشاباك-أحبطنا-محاولة-إيرانية-لتجنيد-إسرائيليات-لمهام-تجسس-1055540699.html
"الشاباك": أحبطنا محاولة إيرانية لتجنيد إسرائيليات لمهام تجسس
"الشاباك": أحبطنا محاولة إيرانية لتجنيد إسرائيليات لمهام تجسس
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T14:07+0000
2022-01-12T14:07+0000
2022-01-12T14:08+0000
إسرائيل
تجسس
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, تجسس
"الشاباك": أحبطنا محاولة إيرانية لتجنيد إسرائيليات لمهام تجسس
14:07 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 12.01.2022)
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس.