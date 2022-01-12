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الصدر يجدد التأكيد على المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
الصدر يجدد التأكيد على المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، التأكيد على المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T07:38+0000
2022-01-12T07:38+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال الصدر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم"، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يهدد شركاءه أو يهدد السلم الأهلي.وأضاف أن "الحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت ومن كان"، مشددا على أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".وكان الصدر، اعتبر الأحد الماضي، اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هو أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.وهنأ الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب في دورته الخامسة، معتبرا انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبدالله، بأنها أولى بشائر "حكومة الأغلبية الوطنية".وشدد على ضرورة أن "تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير"، مؤكدا أنهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام الشعب العراقي.وحسم محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، بعدما حصل على 200 صوت، فيما حصل المشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".وأمام البرلمان 30 يوما إضافيا من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
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أخبار العراق اليوم

الصدر يجدد التأكيد على المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق

07:38 GMT 12.01.2022
© AP Photoمقتدى الصدر
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AP Photo
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جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، التأكيد على المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم"، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يهدد شركاءه أو يهدد السلم الأهلي.
وأضاف أن "الحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت ومن كان"، مشددا على أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".
وكان الصدر، اعتبر الأحد الماضي، اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هو أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.
وهنأ الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب في دورته الخامسة، معتبرا انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبدالله، بأنها أولى بشائر "حكومة الأغلبية الوطنية".
وشدد على ضرورة أن "تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير"، مؤكدا أنهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام الشعب العراقي.
وحسم محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، بعدما حصل على 200 صوت، فيما حصل المشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".
وأمام البرلمان 30 يوما إضافيا من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
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