الصين تعرض مدفع هاون ذاتي حركة جديدة... فيديو

يخبر الفيديو الذي تم إصداره عن ميزات هذه المركبة القتالية، المصنوعة على هيكل قاعدي ثلاثي المحاور بالدفع الرباعي للمركبة المدرعة Dongfeng Mengshi CSK131. يتم تثبيت الهاون على منصة مفتوحة، وتتم عملية التحميل تلقائيًا - حيث يوجد شخصان فقط بجانبها. خلال الاختبارات في ساحة الاختبار، تمكنت المركبة القتالية من إصابة العدو المفترض بدقة. يتم التحكم في الذخيرة المستخدمة ولها تعديل ديناميكي غازي متقدم. يُذكر أن المهندسين والمصممين استغرقوا ثلاث سنوات فقط لتطوير هذا السلاح إلى عينة نهائية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
كشفت صناعة الدفاع الصينية النقاب عن أحدث مدفع ذاتي الدفع بعجلات 120 ملم.
يخبر الفيديو الذي تم إصداره عن ميزات هذه المركبة القتالية، المصنوعة على هيكل قاعدي ثلاثي المحاور بالدفع الرباعي للمركبة المدرعة Dongfeng Mengshi CSK131.
يتم تثبيت الهاون على منصة مفتوحة، وتتم عملية التحميل تلقائيًا - حيث يوجد شخصان فقط بجانبها. خلال الاختبارات في ساحة الاختبار، تمكنت المركبة القتالية من إصابة العدو المفترض بدقة. يتم التحكم في الذخيرة المستخدمة ولها تعديل ديناميكي غازي متقدم. يُذكر أن المهندسين والمصممين استغرقوا ثلاث سنوات فقط لتطوير هذا السلاح إلى عينة نهائية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".