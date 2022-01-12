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الصين تعرض مدفع هاون ذاتي حركة جديدة... فيديو
الصين تعرض مدفع هاون ذاتي حركة جديدة... فيديو
كشفت صناعة الدفاع الصينية النقاب عن أحدث مدفع ذاتي الدفع بعجلات 120 ملم. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T05:18+0000
2022-01-12T05:18+0000
رصد عسكري
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يخبر الفيديو الذي تم إصداره عن ميزات هذه المركبة القتالية، المصنوعة على هيكل قاعدي ثلاثي المحاور بالدفع الرباعي للمركبة المدرعة Dongfeng Mengshi CSK131. يتم تثبيت الهاون على منصة مفتوحة، وتتم عملية التحميل تلقائيًا - حيث يوجد شخصان فقط بجانبها. خلال الاختبارات في ساحة الاختبار، تمكنت المركبة القتالية من إصابة العدو المفترض بدقة. يتم التحكم في الذخيرة المستخدمة ولها تعديل ديناميكي غازي متقدم. يُذكر أن المهندسين والمصممين استغرقوا ثلاث سنوات فقط لتطوير هذا السلاح إلى عينة نهائية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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رصد عسكري

الصين تعرض مدفع هاون ذاتي حركة جديدة... فيديو

05:18 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة مدفعية ذاتية الحركة
منظومة مدفعية ذاتية الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الذهاب إلى بنك الصور
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كشفت صناعة الدفاع الصينية النقاب عن أحدث مدفع ذاتي الدفع بعجلات 120 ملم.
يخبر الفيديو الذي تم إصداره عن ميزات هذه المركبة القتالية، المصنوعة على هيكل قاعدي ثلاثي المحاور بالدفع الرباعي للمركبة المدرعة Dongfeng Mengshi CSK131.
يتم تثبيت الهاون على منصة مفتوحة، وتتم عملية التحميل تلقائيًا - حيث يوجد شخصان فقط بجانبها. خلال الاختبارات في ساحة الاختبار، تمكنت المركبة القتالية من إصابة العدو المفترض بدقة. يتم التحكم في الذخيرة المستخدمة ولها تعديل ديناميكي غازي متقدم. يُذكر أن المهندسين والمصممين استغرقوا ثلاث سنوات فقط لتطوير هذا السلاح إلى عينة نهائية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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