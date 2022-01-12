العراق يواصل امتثاله لـ"أوبك +"

وبحسب موقع "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس"خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، ضخت 13 دولة في أوبك، 28.04 مليون برميل يومياً من النفط الخام، بزيادة 190 ألف برميل في اليوم عن تشرين الثاني، في حين ضخ تسعة شركاء من خارج أوبك 13.98 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 120 ألف برميل في اليوم .وبحسب الموقع، "مكاسب فنزويلا وكازاخستان والسعودية والعراق وأنغولا، فاقت خسائر ليبيا ونيجيريا، مما جعل زيادة إنتاج أوبك+ تتم للشهر العاشر على التوالي".وأوضحت أن العراق استمر في تجاوز حصته التي ارتفعت 60 ألف برميل في اليوم في الشهر ليبلغ انتاجه 4.310 مليون برميل في اليوم، من 4.250 مليون برميل يومياً في شهر تشرين الثاني الماضي، لتبلغ نسبة التزامه وامتثاله 82.2 بالمئة.كانت شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، أعلنت بوقت سابق، أن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في حقول الغاز ومشاريع مسك الغاز المنبعث من النفط في الحقول النفطية العراقية، موضحة أن بغداد ترى اتفاق أوبك + في زيادة إنتاج دولها 400 ألف برميل شهريا، كافيا لاستيعاب الطلب واستقرار السوق.
ذكرت وسائل إعلام أن مكاسب العراق فاقت خسائر ليبيا مما جعل زيادة إنتاج أوبك+ تتم للشهر العاشر على التوالي.
وبحسب موقع "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس"خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، ضخت 13 دولة في أوبك، 28.04 مليون برميل يومياً من النفط الخام، بزيادة 190 ألف برميل في اليوم عن تشرين الثاني، في حين ضخ تسعة شركاء من خارج أوبك 13.98 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 120 ألف برميل في اليوم .
وبحسب الموقع، "مكاسب فنزويلا وكازاخستان والسعودية والعراق وأنغولا، فاقت خسائر ليبيا ونيجيريا، مما جعل زيادة إنتاج أوبك+ تتم للشهر العاشر على التوالي".
وأوضحت أن العراق استمر في تجاوز حصته التي ارتفعت 60 ألف برميل في اليوم في الشهر ليبلغ انتاجه 4.310 مليون برميل في اليوم، من 4.250 مليون برميل يومياً في شهر تشرين الثاني الماضي، لتبلغ نسبة التزامه وامتثاله 82.2 بالمئة.
كانت شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، أعلنت بوقت سابق، أن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في حقول الغاز ومشاريع مسك الغاز المنبعث من النفط في الحقول النفطية العراقية، موضحة أن بغداد ترى اتفاق أوبك + في زيادة إنتاج دولها 400 ألف برميل شهريا، كافيا لاستيعاب الطلب واستقرار السوق.