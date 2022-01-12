https://arabic.sputniknews.com/20220112/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-مفخخة-أطلقتها-أنصار-الله-بأجواء-مأرب-1055465606.html

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" بأجواء مأرب

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" بأجواء مأرب

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم جوي لجماعة أنصار الله، استهدفها في محافظة مأرب الغنية بالنفط. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T13:40+0000

2022-01-12T13:40+0000

2022-01-12T13:40+0000

اليمن

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القاهرة– سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الدفاعات الجوية التابعة للعمالقة تمكنت من إسقاط طائرة مفخخة للحوثيين بعد رصدها في سماء مديرية حَريب (جنوب) محافظة مأرب"، مضيفا "تم إسقاط الطائرة قبل وصولها إلى هدفها".وبث إعلام قوات العمالقة، مقطع فيديو يظهر جزءًا من حطام الطائرة.وتأتي محاولة الهجوم الجوي غداة تمكن ألوية العمالقة من التوغل في مديرية حَريب جنوبي محافظة مأرب، انطلاقاً من مديرية عَين غرب محافظة شبوة المجاورة، بعد يوم من إعلانها السيطرة على كافة مديريات محافظة شبوة، باستعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغرب شبوة.ويأتي توغل ألوية العمالقة في مناطق مديرية حَريب بعد نحو ثلاثة أشهر من سيطرة "أنصار الله" على مركز المديرية الواقعة جنوب مأرب، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، إثر معارك مع الجيش اليمني استمرت نحو 20 ساعة، تمكنت خلالها الجماعة من السيطرة على موقع القلعة الاستراتيجي بالإضافة إلى ثكنة الحامية العسكرية للمدينة، حسبما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك".وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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