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الكويت: توقيف 4 ضباط بتهم تعذيب طالت جهاز أمن الدولة
الكويت: توقيف 4 ضباط بتهم تعذيب طالت جهاز أمن الدولة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف 4 ضباط برتب مختلفة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة، عقب اتهامات بشأن حجز ضابط وتعذيبه. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T17:10+0000
2022-01-12T17:10+0000
العالم العربي
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وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوزير أحمد المنصور"قرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسة مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية".وأشار البيان، إلى اختصاصات هذه اللجنة، ومنها "التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حاليًا مع القوانين المعمول بها، والمعاهدات الدولية الموقعة من قِبل الكويت، وإعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته".وتأتي هذه القرارات الوزارية، عقب أسبوعين من تقديم ضابط شكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمه "بخطفه وتعذيبه وحبسه يومًا ونصف اليوم، في غرفة تبريد خالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية".وبناء على هذه الشكوى، باشرت النيابة العامة التحقيق مع عناصر بجهاز أمن الدولة، في وقت سابق من الشهر الجاري.
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العالم العربي

الكويت: توقيف 4 ضباط بتهم تعذيب طالت جهاز أمن الدولة

17:10 GMT 12.01.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARIالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف 4 ضباط برتب مختلفة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة، عقب اتهامات بشأن حجز ضابط وتعذيبه.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوزير أحمد المنصور"قرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسة مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية".
وأشار البيان، إلى اختصاصات هذه اللجنة، ومنها "التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حاليًا مع القوانين المعمول بها، والمعاهدات الدولية الموقعة من قِبل الكويت، وإعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته".
وتأتي هذه القرارات الوزارية، عقب أسبوعين من تقديم ضابط شكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمه "بخطفه وتعذيبه وحبسه يومًا ونصف اليوم، في غرفة تبريد خالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية".
وبناء على هذه الشكوى، باشرت النيابة العامة التحقيق مع عناصر بجهاز أمن الدولة، في وقت سابق من الشهر الجاري.
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