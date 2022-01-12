اللجنة الأولمبية الدولية: التدابير الصارمة لأولمبياد بكين 2022 تضيف الثقة لنجاح الألعاب

وقال دوكري للصحفيين، اليوم الأربعاء، "تم تعزيز الإجراءات في بكين فيما يتعلق بألعاب طوكيو بطريقتين. كما تتذكر، لم يكن التطعيم في اليابان شرطا أساسيا. هنا لا يمكنك الدخول إلى" الدائرة المغلقة "إذا لم يتم تطعيمك. والثاني هو الاختبار اليومي. ليس فقط للرياضيين، ولكن أيضا لكل من هم في "الدائرة". لقد قمنا أيضا بتغيير متطلبات الأقنعة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. في بكين، نحن مغلقون تماما عن العالم الخارجي، وهذا يضيف إلى ثقتنا في نجاح البطولة".يشار إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا أعلنت أيضا مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب بسبب سجل الصين في حقوق الإنسان، وهو موقف رفضته الصين.وردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط.
قال بيير دوكري، مدير العمليات باللجنة الأولمبية الدولية، إن الإجراءات المضادة لـفيروس كورونا، التي يتم تبنيها في أولمبياد بكين، ستضيف الثقة إلى نجاح البطولة.
وقال دوكري للصحفيين، اليوم الأربعاء، "تم تعزيز الإجراءات في بكين فيما يتعلق بألعاب طوكيو بطريقتين. كما تتذكر، لم يكن التطعيم في اليابان شرطا أساسيا. هنا لا يمكنك الدخول إلى" الدائرة المغلقة "إذا لم يتم تطعيمك. والثاني هو الاختبار اليومي. ليس فقط للرياضيين، ولكن أيضا لكل من هم في "الدائرة". لقد قمنا أيضا بتغيير متطلبات الأقنعة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. في بكين، نحن مغلقون تماما عن العالم الخارجي، وهذا يضيف إلى ثقتنا في نجاح البطولة".
يشار إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا أعلنت أيضا مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب بسبب سجل الصين في حقوق الإنسان، وهو موقف رفضته الصين.