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اللجنة الأولمبية الدولية: التدابير الصارمة لأولمبياد بكين 2022 تضيف الثقة لنجاح الألعاب
اللجنة الأولمبية الدولية: التدابير الصارمة لأولمبياد بكين 2022 تضيف الثقة لنجاح الألعاب
قال بيير دوكري، مدير العمليات باللجنة الأولمبية الدولية، إن الإجراءات المضادة لـفيروس كورونا، التي يتم تبنيها في أولمبياد بكين، ستضيف الثقة إلى نجاح البطولة. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T15:51+0000
2022-01-12T15:51+0000
رياضة
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وقال دوكري للصحفيين، اليوم الأربعاء، "تم تعزيز الإجراءات في بكين فيما يتعلق بألعاب طوكيو بطريقتين. كما تتذكر، لم يكن التطعيم في اليابان شرطا أساسيا. هنا لا يمكنك الدخول إلى" الدائرة المغلقة "إذا لم يتم تطعيمك. والثاني هو الاختبار اليومي. ليس فقط للرياضيين، ولكن أيضا لكل من هم في "الدائرة". لقد قمنا أيضا بتغيير متطلبات الأقنعة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. في بكين، نحن مغلقون تماما عن العالم الخارجي، وهذا يضيف إلى ثقتنا في نجاح البطولة".يشار إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا أعلنت أيضا مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب بسبب سجل الصين في حقوق الإنسان، وهو موقف رفضته الصين.وردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/-رئيس-الاتحاد-الدولي-لألعاب-القوى-المقاطعة-الدبلوماسية-لدورة-الألعاب-في-بكين-لا-معنى-لها-1054781948.html
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رياضة

اللجنة الأولمبية الدولية: التدابير الصارمة لأولمبياد بكين 2022 تضيف الثقة لنجاح الألعاب

15:51 GMT 12.01.2022
© REUTERS / Pawel Kopczynskiتحضيرات أولمياد بكين 2022 - الألعاب الأولمبية الشتوية، الصين 6 يناير 2022
تحضيرات أولمياد بكين 2022 - الألعاب الأولمبية الشتوية، الصين 6 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Pawel Kopczynski
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قال بيير دوكري، مدير العمليات باللجنة الأولمبية الدولية، إن الإجراءات المضادة لـفيروس كورونا، التي يتم تبنيها في أولمبياد بكين، ستضيف الثقة إلى نجاح البطولة.
وقال دوكري للصحفيين، اليوم الأربعاء، "تم تعزيز الإجراءات في بكين فيما يتعلق بألعاب طوكيو بطريقتين. كما تتذكر، لم يكن التطعيم في اليابان شرطا أساسيا. هنا لا يمكنك الدخول إلى" الدائرة المغلقة "إذا لم يتم تطعيمك. والثاني هو الاختبار اليومي. ليس فقط للرياضيين، ولكن أيضا لكل من هم في "الدائرة". لقد قمنا أيضا بتغيير متطلبات الأقنعة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. في بكين، نحن مغلقون تماما عن العالم الخارجي، وهذا يضيف إلى ثقتنا في نجاح البطولة".
يشار إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا أعلنت أيضا مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب بسبب سجل الصين في حقوق الإنسان، وهو موقف رفضته الصين.
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب في بكين "لا معنى لها"
31 ديسمبر 2021, 04:32 GMT
وردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط.
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