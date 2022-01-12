الملك الأردني يتفقد مشروع "جذور" ويدعو لتوسيع المساحة الخضراء... صور

وأكد العاهل الأردبي، خلال الزيارة التي جاءت بمناسبة يوم الشجرة، أهمية استدامة المشروع ماليا وإداريا، مشيرا إلى ضرورة حماية الغابات والمحافظة على النظام البيئي، داعيا إلى التوسع بالغابات المنتجة وزراعة الأنواع الموائمة لبيئة المملكة.كما استمع الملك عبد الله الثاني إلى شرح من رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، الذي أشار إلى أن "المشروع يهدف إلى تطوير غابة بيئية من خلال تحريج مساحة تمتد إلى (22500) دونم، في مرحلتيه الأولى والثانية، فيما سيتم تحريج مساحة (3000) دونم ضمن المرحلة الثالثة".وبين العيسوي أنه جرت في المرحلة الأولى زراعة 302 ألف شجرة حرجية، و18 ألف شجرة رمان و3 آلاف شجرة زيتون، على مساحة 12 ألف دونم، وفي المرحلة الثانية التي تمتد على مساحة (10500) دونم، تم زراعة 356 ألف شجرة حرجية، و17 ألف شجرة زيتون.هذا ورافق الملك الأردني خلال الزيارة، وزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ومحافظ الكرك محمد الفايز، ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن.
تفقد الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، "مشروع جذور" أكبر مشروع تشجير بالمملكة في لواء القصر بمحافظة الكرك، والذي أطلق عام 2012 لزيادة المساحة الخضراء.
وأكد العاهل الأردبي، خلال الزيارة التي جاءت بمناسبة يوم الشجرة، أهمية استدامة المشروع ماليا وإداريا، مشيرا إلى ضرورة حماية الغابات والمحافظة على النظام البيئي، داعيا إلى التوسع بالغابات المنتجة وزراعة الأنواع الموائمة لبيئة المملكة.
كما استمع الملك عبد الله الثاني إلى شرح من رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، الذي أشار إلى أن "المشروع يهدف إلى تطوير غابة بيئية من خلال تحريج مساحة تمتد إلى (22500) دونم، في مرحلتيه الأولى والثانية، فيما سيتم تحريج مساحة (3000) دونم ضمن المرحلة الثالثة".
الملك يزور أكبر مشروع تحريج بالمملكة "جذور" بمناسبة يوم الشجرة والذي تم إطلاقه بتوجيهات ملكية في لواء القصر بمحافظة الكرك عام 2012، ويدعو إلى التوسع بالغابات المنتجة وزراعة الأنواع الموائمة لبيئة المملكة#عاجل#الأردن#هنا_المملكةpic.twitter.com/scxVqff3rL
وبين العيسوي أنه جرت في المرحلة الأولى زراعة 302 ألف شجرة حرجية، و18 ألف شجرة رمان و3 آلاف شجرة زيتون، على مساحة 12 ألف دونم، وفي المرحلة الثانية التي تمتد على مساحة (10500) دونم، تم زراعة 356 ألف شجرة حرجية، و17 ألف شجرة زيتون.
هذا ورافق الملك الأردني خلال الزيارة، وزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ومحافظ الكرك محمد الفايز، ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن.