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https://arabic.sputniknews.com/20220112/الملك-الأردني-يتفقد-مشروع-جذور-ويدعو-لتوسيع-المساحة-الخضراء-صور-1055802059.html
الملك الأردني يتفقد مشروع "جذور" ويدعو لتوسيع المساحة الخضراء... صور
الملك الأردني يتفقد مشروع "جذور" ويدعو لتوسيع المساحة الخضراء... صور
تفقد الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، "مشروع جذور" أكبر مشروع تشجير بالمملكة في لواء القصر بمحافظة الكرك، والذي أطلق عام 2012 لزيادة المساحة... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T16:15+0000
2022-01-12T16:15+0000
العالم العربي
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وأكد العاهل الأردبي، خلال الزيارة التي جاءت بمناسبة يوم الشجرة، أهمية استدامة المشروع ماليا وإداريا، مشيرا إلى ضرورة حماية الغابات والمحافظة على النظام البيئي، داعيا إلى التوسع بالغابات المنتجة وزراعة الأنواع الموائمة لبيئة المملكة.كما استمع الملك عبد الله الثاني إلى شرح من رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، الذي أشار إلى أن "المشروع يهدف إلى تطوير غابة بيئية من خلال تحريج مساحة تمتد إلى (22500) دونم، في مرحلتيه الأولى والثانية، فيما سيتم تحريج مساحة (3000) دونم ضمن المرحلة الثالثة".وبين العيسوي أنه جرت في المرحلة الأولى زراعة 302 ألف شجرة حرجية، و18 ألف شجرة رمان و3 آلاف شجرة زيتون، على مساحة 12 ألف دونم، وفي المرحلة الثانية التي تمتد على مساحة (10500) دونم، تم زراعة 356 ألف شجرة حرجية، و17 ألف شجرة زيتون.هذا ورافق الملك الأردني خلال الزيارة، وزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ومحافظ الكرك محمد الفايز، ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن.
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العالم العربي

الملك الأردني يتفقد مشروع "جذور" ويدعو لتوسيع المساحة الخضراء... صور

16:15 GMT 12.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYملك الأردن، عبد الله الثاني
ملك الأردن، عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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تفقد الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، "مشروع جذور" أكبر مشروع تشجير بالمملكة في لواء القصر بمحافظة الكرك، والذي أطلق عام 2012 لزيادة المساحة الخضراء.
وأكد العاهل الأردبي، خلال الزيارة التي جاءت بمناسبة يوم الشجرة، أهمية استدامة المشروع ماليا وإداريا، مشيرا إلى ضرورة حماية الغابات والمحافظة على النظام البيئي، داعيا إلى التوسع بالغابات المنتجة وزراعة الأنواع الموائمة لبيئة المملكة.
كما استمع الملك عبد الله الثاني إلى شرح من رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، الذي أشار إلى أن "المشروع يهدف إلى تطوير غابة بيئية من خلال تحريج مساحة تمتد إلى (22500) دونم، في مرحلتيه الأولى والثانية، فيما سيتم تحريج مساحة (3000) دونم ضمن المرحلة الثالثة".
وبين العيسوي أنه جرت في المرحلة الأولى زراعة 302 ألف شجرة حرجية، و18 ألف شجرة رمان و3 آلاف شجرة زيتون، على مساحة 12 ألف دونم، وفي المرحلة الثانية التي تمتد على مساحة (10500) دونم، تم زراعة 356 ألف شجرة حرجية، و17 ألف شجرة زيتون.
هذا ورافق الملك الأردني خلال الزيارة، وزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ومحافظ الكرك محمد الفايز، ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن.
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