https://arabic.sputniknews.com/20220112/الناتو-نتعامل-مع-روسيا-على-أساس-الحوار-والاحتواء-1055437528.html

الناتو: نتعامل مع روسيا على أساس الحوار والاحتواء

الناتو: نتعامل مع روسيا على أساس الحوار والاحتواء

أعلن أعضاء الناتو في الاجتماع المنعقد مع روسيا عن بناء نهج العلاقات مع موسكو على أساس الحوار والاحتواء. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T13:24+0000

2022-01-12T13:24+0000

2022-01-12T13:53+0000

روسيا

محادثات روسيا والناتو

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وصرح وفد الولايات المتحدة في الناتو بعد المحادثات مع روسيا أنه "لا يزال التحالف منفتحا للحوار والدبلوماسية".وقال الوفد إن "أعضاء الناتو أعلنوا في اجتماع مع الجانب الروسي يوم الأربعاء التزامهم بمثل هذا النهج في العلاقات مع موسكو، والذي ينص على "الحوار والاحتواء".كما شددت البعثة على أن مجلس روسيا والناتو "منصة مهمة للحوار".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين في وقت سابق ردا على سؤال عما إذا كان الغرب يجري المفاوضات مع روسيا حول الضمانات الأمنية من موقع القوة: "ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة، من تأطير للمفاوضات الجارية بتصريحات نشطة وعدوانية من واشنطن، أمر يثير اهتمامنا، على الرغم من أننا بالطبع نفهم سبب القيام بذلك".وأكد بيسكوف، أن "بلاده لا تتفاوض مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية من موقع القوة، نافياً أي صلة بين التدريبات العسكرية الجارية حالياً في البلاد والمشاورات مع حلف الناتو".ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كانت روسيا تفاوض الغرب بشأن ضمانات أمنية من موقع قوة: "لا، نحن لا نتفاوض من موقع قوة، قال الرئيس (الروسي، فلاديمير بوتين) إنه لا مكان لأية إنذارات، جل ما في الأمر أن الوضع قد وصل بالفعل إلى هذه النقطة الحرجة فيما يتعلق بالأمن الأوروبي العام ومن حيث المصالح الوطنية العامة لبلدنا، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من أوروبا وهيكل الأمن الأوروبي، ولا يمكننا للأسف المماطلة أكثر من ذلك، ونحن بحاجة إلى ردود على وجه التحديد على تلك المخاوف التي تم التعبير عنها."

https://arabic.sputniknews.com/20220112/ستولتنبرغ-معلقا-على-لقاءات-الناتو-وروسيا--فرصة-مناسبة-للحوار-في-لحظة-حرجة-للأمن-الأوروبي-1055274837.html

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روسيا, محادثات روسيا والناتو