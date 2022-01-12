الهجرة الأسترالية: ديوكوفيتش تقدم بمستندات إضافية للبقاء في أستراليا

وقال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.وقال متحدث باسم وزيرة الهجرة "تقدم محامو السيد ديوكوفيتش مؤخرا بالكثير من المعلومات والمستندات التي قالوا إنها مرتبطة بإمكانية إلغاء تأشيرة السيد ديوكوفيتش".وأضاف "من الطبيعي أن يؤثر ذلك على الإطار الزمني لاتخاذ القرار".وسُمح للنجم الصربي في وقت سابق بمغادرة فندق احتجاز في مدينة ملبورن بأستراليا، بعد أن قال قاضٍ إن قرار إلغاء تأشيرته كان غير مبرر.وظل ديوكوفيتش محتجزا هناك لمدة 4 ليال، في نزاع حول ما إذا كان قد تم إعفاؤه من القاعدة التي تتطلب من غير المقيمين الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، من أجل دخول أستراليا.وأكد محامو ديوكوفيتش أن موكلهم أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي، وهو ما يعني أنه يمكنه دخول البلاد بشكل قانوني.وقال النجم الصربي لمسؤولي الحدود إنه لم يتم تطعيمه باللقاح، وأصيب بـ(كوفيد-19) مرتين، بحسب نص مقابلة تم الكشف عنها في المحكمة.ولم يكشف ديوكوفيتش علنا عن حالة التطعيم الخاصة به، لكنه قال سابقا إنه لا يريد أن يضطر إلى الحصول على جرعة من اللقاح بغرض السفر أو اللعب.وأدت واقعة احتجاز نوفاك ديوكوفيتش في فندق بملبورن إلى حدوث مشكلة بين أستراليا وصربيا.
قالت سلطات الهجرة الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخول البلاد للبقاء في أستراليا.
وقال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.