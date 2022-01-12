انفجار أنبوب مياه يتسبب بأضرار لخط تلفريك في الولايات المتحدة... فيديو

وعرضت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر آثار انفجار أنبوب المياه واندفاعها في اتجاه خط التلفريك، الذي تعطل أثناء تواجد السياح عليه.وتم نقل ركاب التلفريك في منتجع بيتش ماونتين للتزلج بولاية نورث كارولينا إلى المستشفى بعد أن أصابتهم المياه المندفعة المتجمدة، فيما قفز ركاب آخرون من مقاعدهم قبل وصول كابينة التلفريك التي يركبوها إلى موقع انفجار الأنبوب.
تسبب انفجار أبوب مياه ضخم في أضرار بأحد خطوط تلفريك في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى لإصابة بعض السياح.
وعرضت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر آثار انفجار أنبوب المياه واندفاعها في اتجاه خط التلفريك، الذي تعطل أثناء تواجد السياح عليه.
وتم نقل ركاب التلفريك في منتجع بيتش ماونتين للتزلج بولاية نورث كارولينا إلى المستشفى بعد أن أصابتهم المياه المندفعة المتجمدة، فيما قفز ركاب آخرون من مقاعدهم قبل وصول كابينة التلفريك التي يركبوها إلى موقع انفجار الأنبوب.