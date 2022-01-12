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بث مباشر... مباراة تونس 0 X مالي 1 في بطولة الأمم الأفريقية
بث مباشر... مباراة تونس 0 X مالي 1 في بطولة الأمم الأفريقية
انطلقت مباراة المنتخبين التونسي والمالي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لمبي ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الـ 6 في بطولة الأمم الأفريقية. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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منتخب تونس - سبوتنيك عربي

بث مباشر... مباراة تونس 0 X مالي 1 في بطولة الأمم الأفريقية

12:54 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 14:09 GMT 12.01.2022)
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يتبع
انطلقت مباراة المنتخبين التونسي والمالي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لمبي ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الـ 6 في بطولة الأمم الأفريقية.
الجديد أولاًالقديم أولاً
14:11 GMT 12.01.2022
أحرز الهدف الأول للمنتخب المالي اللاعب إبراهيما كوني
14:09 GMT 12.01.2022
جوووووووووووووووووووووووووول للمنتخب المالي
14:09 GMT 12.01.2022
14:08 GMT 12.01.2022
من المتوقع أن يشهد الشوط الثاني محاولات مستميتة من كلا الفريقين للتقدم بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي
14:06 GMT 12.01.2022
بداية الشوط الثاني
13:49 GMT 12.01.2022
13:49 GMT 12.01.2022
استراحة
13:45 GMT 12.01.2022
تسديدة قوة تمر بجوار مرمى المنتخب التونسي وتتحول إلى ضربة مرمى.
13:44 GMT 12.01.2022
لاعبو المنتخب التونسي يخوضون محاولات لإحراز الهدف الأول قبل نهاية الشوط الثاني.
13:43 GMT 12.01.2022
عرضية لمنتخب مالي لكنها تتحولة ركلة مرمى.
13:39 GMT 12.01.2022
بطاقة صفراء ضد لاعب مالي موسي دجينيبو.
13:38 GMT 12.01.2022
مخالفة لصالح منتخب مالي ضد ديلان برون مدافع تونس.
13:36 GMT 12.01.2022
35 دقيقة من عمر المباراة ولا يزال التعادل السلبي بين الفريقين قائما.
13:35 GMT 12.01.2022
دفاع مالي يشتت كرة من ركلة ركنية لصالح منتخب تونس.
13:29 GMT 12.01.2022
13:29 GMT 12.01.2022
تراجع من لاعبي المنتخب التونسي ومنتخب مالي يسيطر على لمباراة.
13:27 GMT 12.01.2022
بطاقة صفراء ضد حمزة المثلوثي لاعب المنتخب التونسي.
13:26 GMT 12.01.2022
لاعبو المنتخب التونسي يحاولون اختراق دفاعات منتخب مالي دون جدوى.
13:26 GMT 12.01.2022
13:24 GMT 12.01.2022
بطاقة صفراء ضد لاعب منتخب مالي هاماري تراوري
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