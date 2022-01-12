برلماني إيراني: هدف مفاوضات فيينا التوصل لاتفاق دائم لكننا ندرس مسألة الاتفاق المؤقت

وقال زاده في تصريحات لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن "مقترحات مجموعة 4 + 1 للتوصل إلى اتفاق مؤقت قيد الدراسة ولم يتم قبولها أو رفضها بعد".وأوضح زاده بأنه "على الرغم من أن أولويتنا وهدفنا هو التوصل إلى اتفاق دائم، إلا أننا يجب أن نعترف بأن الاتفاق المؤقت لا يضر بقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية".وأكد أن "التوصل إلی أي اتفاق يتطلب الوفاء بالالتزامات"، مشددا على أن إيران "لا تثق بالأطراف الغربية بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق السابق".ودعا زاده الأطراف الغربية إلى "اتخاذ خطوات فعالة لحلها"، لافتا إلى أن هذه الأطراف "تدرك مدى قدرات إيران، وتشعر بالقلق إزاء إطالة أمد المفاوضات وبطء التقدم فيها ولهذا السبب اقترحت "اتفاقا مؤقتا" للتوصل بعد ذلك إلى اتفاق دائم.
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي في إيران، وحيد جلال زاده، أن أولوية وفد بلاده المشارك في مفاوضات فيينا هي التوصل إلی اتفاق دائم لصالح إيران.
وقال زاده في تصريحات لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن "مقترحات مجموعة 4 + 1 للتوصل إلى اتفاق مؤقت قيد الدراسة ولم يتم قبولها أو رفضها بعد".
وأوضح زاده بأنه "على الرغم من أن أولويتنا وهدفنا هو التوصل إلى اتفاق دائم، إلا أننا يجب أن نعترف بأن الاتفاق المؤقت لا يضر بقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية".
وأشار البرلماني الإيراني إلى أن بلاده شهدت انسحاب أمريكا أحادي الجانب من الاتفاق النووي "دون دفع تعويضات سياسية واقتصادية".
وأكد أن "التوصل إلی أي اتفاق يتطلب الوفاء بالالتزامات"، مشددا على أن إيران "لا تثق بالأطراف الغربية بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق السابق".
ودعا زاده الأطراف الغربية إلى "اتخاذ خطوات فعالة لحلها"، لافتا إلى أن هذه الأطراف "تدرك مدى قدرات إيران، وتشعر بالقلق إزاء إطالة أمد المفاوضات وبطء التقدم فيها ولهذا السبب اقترحت "اتفاقا مؤقتا" للتوصل بعد ذلك إلى اتفاق دائم.