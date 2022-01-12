https://arabic.sputniknews.com/20220112/بعد-تقارير-تخليها-عن-أسطول-الـ-تورنادو-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الألمانية؟-1055283973.html

بعد تقارير تخليها عن أسطول الـ "تورنادو"... ما هي قدرات القوات الجوية الألمانية؟

بعد تقارير تخليها عن أسطول الـ "تورنادو"... ما هي قدرات القوات الجوية الألمانية؟

لا تزال فكرة استبدال عشرات المقاتلات الألمانية من طراز "تورنادو" محل نقاش داخل الحكومة الألمانية رغم مضي سنوات على طرح الفكرة في عهد الحكومة السابقة. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T10:44+0000

2022-01-12T10:44+0000

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رصد عسكري

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ذكرت ذلك تقارير إخبارية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يسلط الضوء على قدرات القوات الجوية الألمانية، التي تصنف في المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.تضم القوات الجوية الألمانية طرازات مختلفة من الطائرات الحربية وتمثل المروحيات أكثر من 44 في المئة من القوة الجوية الألمانية والمقاتلات نحو 18 في المئة، بينما تمثل الطائرات الهجومية نحو 10 في المئة من حجمها.ويصل عدد طائرات القوات الجوية الألمانية إلى 701 طائرة حربية بينها 137 مقاتلة وطائرة اعتراضية و75 طائرة هجومية و72 طائرة نقل عسكري.كما تمتلك القوات الجوية الألمانية 32 طائرة تدريب و40 طائرة مهام خاصة و7 طائرات تزود بالوقود في الجو.يذكر أن الجيش الألماني بجميع أفرع قواته يصنف في المرتبة رقم 15 بين أقوى جيوش العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220112/لماذا-تتخلى-ألمانيا-عن-مقاتلات-تورنادو-وما-هو-الاختيار-الذي-يغضب-فرنسا؟-1055274572.html

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