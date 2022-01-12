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https://arabic.sputniknews.com/20220112/بعد-تقارير-تخليها-عن-أسطول-الـ-تورنادو-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الألمانية؟-1055283973.html
بعد تقارير تخليها عن أسطول الـ "تورنادو"... ما هي قدرات القوات الجوية الألمانية؟
بعد تقارير تخليها عن أسطول الـ "تورنادو"... ما هي قدرات القوات الجوية الألمانية؟
لا تزال فكرة استبدال عشرات المقاتلات الألمانية من طراز "تورنادو" محل نقاش داخل الحكومة الألمانية رغم مضي سنوات على طرح الفكرة في عهد الحكومة السابقة. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T10:44+0000
2022-01-12T10:44+0000
رصد عسكري
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ذكرت ذلك تقارير إخبارية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يسلط الضوء على قدرات القوات الجوية الألمانية، التي تصنف في المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.تضم القوات الجوية الألمانية طرازات مختلفة من الطائرات الحربية وتمثل المروحيات أكثر من 44 في المئة من القوة الجوية الألمانية والمقاتلات نحو 18 في المئة، بينما تمثل الطائرات الهجومية نحو 10 في المئة من حجمها.ويصل عدد طائرات القوات الجوية الألمانية إلى 701 طائرة حربية بينها 137 مقاتلة وطائرة اعتراضية و75 طائرة هجومية و72 طائرة نقل عسكري.كما تمتلك القوات الجوية الألمانية 32 طائرة تدريب و40 طائرة مهام خاصة و7 طائرات تزود بالوقود في الجو.يذكر أن الجيش الألماني بجميع أفرع قواته يصنف في المرتبة رقم 15 بين أقوى جيوش العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/لماذا-تتخلى-ألمانيا-عن-مقاتلات-تورنادو-وما-هو-الاختيار-الذي-يغضب-فرنسا؟-1055274572.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن

بعد تقارير تخليها عن أسطول الـ "تورنادو"... ما هي قدرات القوات الجوية الألمانية؟

10:44 GMT 12.01.2022
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALLطياروا القوات الجوية الألمانية يلتقون وزيرة الدفاع السابقة أورسولا فين دير لاين قبل ترك منصبها
طياروا القوات الجوية الألمانية يلتقون وزيرة الدفاع السابقة أورسولا فين دير لاين قبل ترك منصبها - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALL
تابعنا عبر
لا تزال فكرة استبدال عشرات المقاتلات الألمانية من طراز "تورنادو" محل نقاش داخل الحكومة الألمانية رغم مضي سنوات على طرح الفكرة في عهد الحكومة السابقة.
ذكرت ذلك تقارير إخبارية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يسلط الضوء على قدرات القوات الجوية الألمانية، التي تصنف في المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
طائرة تورنادو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
لماذا تتخلى ألمانيا عن مقاتلات "تورنادو" وما هو الاختيار الذي يغضب فرنسا؟
09:48 GMT
تضم القوات الجوية الألمانية طرازات مختلفة من الطائرات الحربية وتمثل المروحيات أكثر من 44 في المئة من القوة الجوية الألمانية والمقاتلات نحو 18 في المئة، بينما تمثل الطائرات الهجومية نحو 10 في المئة من حجمها.
ويصل عدد طائرات القوات الجوية الألمانية إلى 701 طائرة حربية بينها 137 مقاتلة وطائرة اعتراضية و75 طائرة هجومية و72 طائرة نقل عسكري.
كما تمتلك القوات الجوية الألمانية 32 طائرة تدريب و40 طائرة مهام خاصة و7 طائرات تزود بالوقود في الجو.
ويصل عدد مروحيات القوات الجوية الألمانية إلى 338 مروحية بينها 56 مروحية هجومية.
يذكر أن الجيش الألماني بجميع أفرع قواته يصنف في المرتبة رقم 15 بين أقوى جيوش العالم.
© Sputnik . M.Hassanمعلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة ياك - 41 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
© Sputnik . M.Hassan
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