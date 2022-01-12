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https://arabic.sputniknews.com/20220112/بمبلغ-529-مليون-دولارطالبان-تقر-موازنتها-لأول-3-أشهر-في-السنة-1055353462.html
بمبلغ 529 مليون دولار...طالبان تقر موازنتها لأول 3 أشهر في السنة
بمبلغ 529 مليون دولار...طالبان تقر موازنتها لأول 3 أشهر في السنة
أقرت "طالبان" موازنة أشهر يناير/كانون الثاني، فبراير/شباط ومارس/آذار، بمبلغ قدره 529 مليون دولار. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T12:50+0000
2022-01-12T12:50+0000
2022-01-12T12:50+0000
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان
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وبحسب إينامولا سمنغاني، نائب السكرتير الصحفي لطالبان وفي إشارة إلى وزارة المالية، تم تخصيص 47 مليون دولار من هذه الأموال لمشاريع التنمية. واعتمدت ميزانية منفصلة لثلاثة أشهر بسبب تأجيل بداية السنة المالية إلى نوروز.هذا وتخضع المنظمة (طالبان) لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, طالبان
بمبلغ 529 مليون دولار...طالبان تقر موازنتها لأول 3 أشهر في السنة
أقرت "طالبان" موازنة أشهر يناير/كانون الثاني، فبراير/شباط ومارس/آذار، بمبلغ قدره 529 مليون دولار.
وبحسب إينامولا سمنغاني، نائب السكرتير الصحفي لطالبان وفي إشارة إلى وزارة المالية، تم تخصيص 47 مليون دولار من هذه الأموال لمشاريع التنمية.
واعتمدت ميزانية منفصلة لثلاثة أشهر بسبب تأجيل بداية السنة المالية إلى نوروز.
هذا وتخضع المنظمة (طالبان) لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية.