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بمبلغ 529 مليون دولار...طالبان تقر موازنتها لأول 3 أشهر في السنة
بمبلغ 529 مليون دولار...طالبان تقر موازنتها لأول 3 أشهر في السنة
أقرت "طالبان" موازنة أشهر يناير/كانون الثاني، فبراير/شباط ومارس/آذار، بمبلغ قدره 529 مليون دولار. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T12:50+0000
2022-01-12T12:50+0000
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان
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وبحسب إينامولا سمنغاني، نائب السكرتير الصحفي لطالبان وفي إشارة إلى وزارة المالية، تم تخصيص 47 مليون دولار من هذه الأموال لمشاريع التنمية. واعتمدت ميزانية منفصلة لثلاثة أشهر بسبب تأجيل بداية السنة المالية إلى نوروز.هذا وتخضع المنظمة (طالبان) لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية.
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أخبار أفغانستان اليوم, طالبان

بمبلغ 529 مليون دولار...طالبان تقر موازنتها لأول 3 أشهر في السنة

12:50 GMT 12.01.2022
© REUTERS / Jorge Silvaمدينة كابول، أفغانستان 4 أكتوبر 2021
مدينة كابول، أفغانستان 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Jorge Silva
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أقرت "طالبان" موازنة أشهر يناير/كانون الثاني، فبراير/شباط ومارس/آذار، بمبلغ قدره 529 مليون دولار.
وبحسب إينامولا سمنغاني، نائب السكرتير الصحفي لطالبان وفي إشارة إلى وزارة المالية، تم تخصيص 47 مليون دولار من هذه الأموال لمشاريع التنمية.
واعتمدت ميزانية منفصلة لثلاثة أشهر بسبب تأجيل بداية السنة المالية إلى نوروز.
هذا وتخضع المنظمة (طالبان) لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية.
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