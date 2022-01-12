بوتين: فيروس كورونا لا يترك العالم في سلام

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "إن (الوباء) لا يتركنا، ليس فقط نحن، ولكن العالم كله".وتابع: "نرى ما يحدث في الولايات المتحدة الآن، أكثر من مليون حالة (يوميا)، هذا أمر مذهل، 1.3 مليون، في بعض البلدان الأوروبية، يحدث الشيء نفسه تقريبًا مع سلالة أوميكرون الجديدة".وأضاف الرئيس الروسي: "لقد فعلنا الشيء الصحيح بإرسال مجموعة من المتخصصين لدينا إلى جنوب إفريقيا. مرة أخرى أود أن أشكر رئيس جنوب إفريقيا (سيريل رامافوزا) والزملاء الذين قدموا الفرصة للعمل مع هذه السلالة في المكان الذي نشأت فيه".إلى ذلك، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي، يوم أمس، تسجيل أول نظام اختبار، للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في روسيا.ويسمح نظام الاختبار الجديد بتحديد المتغيرات الجينية لسلالتي "أوميكرون" و"دلتا"، والتمييز بينها.وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، صرح، في وقت سابق، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة "أوميكرون"، مؤكدا الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للأوضاع.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن فيروس كورونا لا يترك العالم في سلام، موجها الشكر لقيادات جنوب أفريقيا لسماحها للمختصين الروس بدراسة سلالة "أوميكرون".
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "إن (الوباء) لا يتركنا، ليس فقط نحن، ولكن العالم كله".
وتابع: "نرى ما يحدث في الولايات المتحدة الآن، أكثر من مليون حالة (يوميا)، هذا أمر مذهل، 1.3 مليون، في بعض البلدان الأوروبية، يحدث الشيء نفسه تقريبًا مع سلالة أوميكرون الجديدة".
وأضاف الرئيس الروسي: "لقد فعلنا الشيء الصحيح بإرسال مجموعة من المتخصصين لدينا إلى جنوب إفريقيا. مرة أخرى أود أن أشكر رئيس جنوب إفريقيا (سيريل رامافوزا) والزملاء الذين قدموا الفرصة للعمل مع هذه السلالة في المكان الذي نشأت فيه".
إلى ذلك، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي، يوم أمس، تسجيل أول نظام اختبار، للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في روسيا.
ويسمح نظام الاختبار الجديد بتحديد المتغيرات الجينية لسلالتي "أوميكرون" و"دلتا"، والتمييز بينها.
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، صرح، في وقت سابق، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة "أوميكرون"، مؤكدا الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للأوضاع.