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https://arabic.sputniknews.com/20220112/بوتين-وباشينيان-يؤكدان-فعالية-إجراءات-وحدة-حفظ-السلام-في-كازاخستان-1055273511.html
بوتين وباشينيان يؤكدان فعالية إجراءات وحدة حفظ السلام في كازاخستان
بوتين وباشينيان يؤكدان فعالية إجراءات وحدة حفظ السلام في كازاخستان
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى فعالية الإجراءات المنسقة لوحدة حفظ السلام في كازاخستان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T09:10+0000
2022-01-12T09:10+0000
كازخستان
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وقال البيان: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية ، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. ومع مراعاة رئاسة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، جرى تبادل للآراء بشأن مسار عملية حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. تمت الإشارة إلى الإجراءات المنسقة الفعالة لوحدة حفظ السلام، والتي تساهم في تطبيع الوضع في الجمهورية".وشهدت كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.
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كازخستان

بوتين وباشينيان يؤكدان فعالية إجراءات وحدة حفظ السلام في كازاخستان

09:10 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى فعالية الإجراءات المنسقة لوحدة حفظ السلام في كازاخستان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.
وقال البيان: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية ، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. ومع مراعاة رئاسة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، جرى تبادل للآراء بشأن مسار عملية حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. تمت الإشارة إلى الإجراءات المنسقة الفعالة لوحدة حفظ السلام، والتي تساهم في تطبيع الوضع في الجمهورية".
وشهدت كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.
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