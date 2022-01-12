بوتين وباشينيان يؤكدان فعالية إجراءات وحدة حفظ السلام في كازاخستان

وقال البيان: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية ، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. ومع مراعاة رئاسة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، جرى تبادل للآراء بشأن مسار عملية حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. تمت الإشارة إلى الإجراءات المنسقة الفعالة لوحدة حفظ السلام، والتي تساهم في تطبيع الوضع في الجمهورية".وشهدت كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى فعالية الإجراءات المنسقة لوحدة حفظ السلام في كازاخستان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.
وقال البيان: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية ، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. ومع مراعاة رئاسة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، جرى تبادل للآراء بشأن مسار عملية حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. تمت الإشارة إلى الإجراءات المنسقة الفعالة لوحدة حفظ السلام، والتي تساهم في تطبيع الوضع في الجمهورية".
وشهدت كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.