بوريل: موقفا روسيا والغرب لا يزالان بعيدين عن بعضهما البعض بانتظار استمرار المفاوضات

وأفاد جوزيب وبوريل، بأنه ستتم مناقشة الأمن في أوروبا والحوار مع روسيا في اجتماعات وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوربي يومي 12 و14 يناير الجراي.هذا وأفاد مراسل "سبوتنيك" ببدء اجتماع روسيا و"الناتو" في بروكسل.وكتب بوريل على مدونته: "عقدت السلسلة الأولى من المناقشات هذا الأسبوع، يوم الاثنين، بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، تلتها محادثات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء. وسيواصل الاتحاد الأوروبي المشاركة الكاملة".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
قال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا والغرب "لايزالان بعيدين عن بعضهما" في انتظار لاستمرار المشاورات والمباحثات.
وأفاد جوزيب وبوريل، بأنه ستتم مناقشة الأمن في أوروبا والحوار مع روسيا في اجتماعات وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوربي يومي 12 و14 يناير الجراي.
هذا وأفاد مراسل "سبوتنيك" ببدء اجتماع روسيا و"الناتو" في بروكسل.
وكتب بوريل على مدونته: "عقدت السلسلة الأولى من المناقشات هذا الأسبوع، يوم الاثنين، بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، تلتها محادثات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء. وسيواصل الاتحاد الأوروبي المشاركة الكاملة".
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المحادثات حول الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي عُقدت يومي 9 و10 يناير في جنيف. خلال المناقشة، من المتوقع أن يحاول الطرفان مناقشة المخاوف المشتركة بشأن الأمن الأوروبي، وتخفيف المخاطر والحد من التسلح.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.