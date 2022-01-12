بينيت معلقا على إحباط بلاده محاولة إيرانية للتجسس.. نخوض معركة متواصلة ضد إيران
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
علق نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على إحباط بلاده محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على الحساب الرسمي لـ"رئيس وزراء إسرائيل"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن إسرائيل تخوض معركة متواصلة ضد إيران.
لا تقتصر هذه المساعي على المجال الأمني والاستخباراتي فحسب وإنما هي تتسع لتشمل مساعي للتأثير على مواطني إسرائيل وعلى المجتمع الإسرائيلي بهدف زرع الاستقطاب والخلافات وزعزعة الاستقرار السياسي في إسرائيل والمس بثقة الجمهور في السلطة الحاكمة.— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) January 12, 2022
وقال بينيت: "الأمور في غاية الوضوح كوننا نشاهد الجهود والمساعي غير المتوقفة التي يبذلها الحرس الثوري الإيراني بهدف تجنيد مواطنين إسرائيليين".
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأفراد جهاز الأمن العام "الشاباك" وشرطة إسرائيل معا، على العملية التي أفضت إلى إحباط محاولة إيرانية لتجنيد إسرائيليات لمهام تجسس استهدفت بلاده، متوعدا عبر ذراع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الوصول إلى كل من يحاول المس بأمن إسرائيل.
רה"מ @naftalibennett: "הניסיונות של איראן נגד ביטחון ישראל לא מסתכמים רק בתחום הביטחוני והמודיעיני, אלא מתרחבים גם למאמצי השפעה על האזרחים וערעור היציבות הפוליטית בישראל. שלא יהיה ספק - ידה הארוכה של מערכת הביטחון תגיע לכל מי שינסה לפגוע בנו"@MoriahAsraf https://t.co/SIMz3mxwrD— גלצ (@GLZRadio) January 12, 2022
ودعا بينيت مواطني إسرائيل إلى التحلي باليقظة تجاه هذه المحاولات الإيرانية أو غيرها، بدعوى أن تلك المحاولات تهدف إلى زرع الاستقطاب والخلافات وزعزعة الاستقرار السياسي في إسرائيل، والمس بثقة الجمهور في السلطة الحاكمة.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أعلن، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس.
"ניסיונותיה של איראן כנגד ביטחון ישראל לא מסתכמים רק בתחום הביטחוני והמודיעיני"https://t.co/QBa5TYm7Fx pic.twitter.com/VLRKd5D0DD— MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) January 12, 2022
وقالت قناة "كان" الرسمية، إنه تم تقديم لوائح اتهام ضد 4 إسرائيليات من مواليد إيران ويتحدثن الفارسية بسبب اتصالاتهن بعنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي، وقام بمهام تجسس داخل إسرائيل.
ونسبت لوائح الاتهام إلى بعضهن تصوير سفارات إسرائيل، ومراقبة مسؤولين كبار في منظومة الأمن والدفاع الإسرائيلية، والتقرب من إحدى النائبات في الكنيست (البرلمان).
كما تم تقديم لائحة اتهام أخرى ضد زوج إحدى المتهمات، بدعوى المساعدة في إحدى المهام الاستخبارية لصالح إيران.