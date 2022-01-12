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https://arabic.sputniknews.com/20220112/بينيت-معلقا-على-إحباط-بلاده-محاولة-إيرانية-للتجسس-نخوض-معركة-متواصلة-ضد-إيران-1055736336.html
بينيت معلقا على إحباط بلاده محاولة إيرانية للتجسس.. نخوض معركة متواصلة ضد إيران
بينيت معلقا على إحباط بلاده محاولة إيرانية للتجسس.. نخوض معركة متواصلة ضد إيران
علق نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على إحباط بلاده محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T15:46+0000
2022-01-12T15:46+0000
إسرائيل
عالم
إيران
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ونشر بينيت تغريدة جديدة له على الحساب الرسمي لـ"رئيس وزراء إسرائيل"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن إسرائيل تخوض معركة متواصلة ضد إيران.وقال بينيت: "الأمور في غاية الوضوح كوننا نشاهد الجهود والمساعي غير المتوقفة التي يبذلها الحرس الثوري الإيراني بهدف تجنيد مواطنين إسرائيليين".وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأفراد جهاز الأمن العام "الشاباك" وشرطة إسرائيل معا، على العملية التي أفضت إلى إحباط محاولة إيرانية لتجنيد إسرائيليات لمهام تجسس استهدفت بلاده، متوعدا عبر ذراع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الوصول إلى كل من يحاول المس بأمن إسرائيل.ودعا بينيت مواطني إسرائيل إلى التحلي باليقظة تجاه هذه المحاولات الإيرانية أو غيرها، بدعوى أن تلك المحاولات تهدف إلى زرع الاستقطاب والخلافات وزعزعة الاستقرار السياسي في إسرائيل، والمس بثقة الجمهور في السلطة الحاكمة.وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أعلن، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس.وقالت قناة "كان" الرسمية، إنه تم تقديم لوائح اتهام ضد 4 إسرائيليات من مواليد إيران ويتحدثن الفارسية بسبب اتصالاتهن بعنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي، وقام بمهام تجسس داخل إسرائيل.ونسبت لوائح الاتهام إلى بعضهن تصوير سفارات إسرائيل، ومراقبة مسؤولين كبار في منظومة الأمن والدفاع الإسرائيلية، والتقرب من إحدى النائبات في الكنيست (البرلمان).كما تم تقديم لائحة اتهام أخرى ضد زوج إحدى المتهمات، بدعوى المساعدة في إحدى المهام الاستخبارية لصالح إيران.
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إسرائيل, عالم, إيران

بينيت معلقا على إحباط بلاده محاولة إيرانية للتجسس.. نخوض معركة متواصلة ضد إيران

15:46 GMT 12.01.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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علق نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على إحباط بلاده محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على الحساب الرسمي لـ"رئيس وزراء إسرائيل"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن إسرائيل تخوض معركة متواصلة ضد إيران.
وقال بينيت: "الأمور في غاية الوضوح كوننا نشاهد الجهود والمساعي غير المتوقفة التي يبذلها الحرس الثوري الإيراني بهدف تجنيد مواطنين إسرائيليين".
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأفراد جهاز الأمن العام "الشاباك" وشرطة إسرائيل معا، على العملية التي أفضت إلى إحباط محاولة إيرانية لتجنيد إسرائيليات لمهام تجسس استهدفت بلاده، متوعدا عبر ذراع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الوصول إلى كل من يحاول المس بأمن إسرائيل.
ودعا بينيت مواطني إسرائيل إلى التحلي باليقظة تجاه هذه المحاولات الإيرانية أو غيرها، بدعوى أن تلك المحاولات تهدف إلى زرع الاستقطاب والخلافات وزعزعة الاستقرار السياسي في إسرائيل، والمس بثقة الجمهور في السلطة الحاكمة.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أعلن، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس.
وقالت قناة "كان" الرسمية، إنه تم تقديم لوائح اتهام ضد 4 إسرائيليات من مواليد إيران ويتحدثن الفارسية بسبب اتصالاتهن بعنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي، وقام بمهام تجسس داخل إسرائيل.
ونسبت لوائح الاتهام إلى بعضهن تصوير سفارات إسرائيل، ومراقبة مسؤولين كبار في منظومة الأمن والدفاع الإسرائيلية، والتقرب من إحدى النائبات في الكنيست (البرلمان).
كما تم تقديم لائحة اتهام أخرى ضد زوج إحدى المتهمات، بدعوى المساعدة في إحدى المهام الاستخبارية لصالح إيران.
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