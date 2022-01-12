تحديد موعد ومدة انسحاب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان

وجاء في الرسالة المنشورة على موقع منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الإنترنت أن "انسحاب القوات سيبدأ في 13 كانون الثاني (يناير) وسيكتمل في غضون عشرة أيام".وفي وقت سابق أعلن رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، أن سحب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيبدأ يوم الخميس.وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وعلى خلفية الاضطرابات أقال الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، حتى الـ 19 من الشهر الجاري.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروس، قرغيزستان، طاجيكستان)، في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيسها قادة الدول الأعضاء في المنظمة، لمساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".ومع عودة الاستقرار إلى البلاد، بمساعدة وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الدفاع المشترك، أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، يوم أمس الثلاثاء، أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي انتهت (باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد)، وخلال يومين سيبدأ الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة. وأن عملية انسحاب القوات لن تستغرق أكثر من 10 أيام.
وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وعلى خلفية الاضطرابات أقال الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، حتى الـ 19 من الشهر الجاري.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروس، قرغيزستان، طاجيكستان)، في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيسها قادة الدول الأعضاء في المنظمة، لمساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
ومع عودة الاستقرار إلى البلاد، بمساعدة وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الدفاع المشترك، أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، يوم أمس الثلاثاء، أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي انتهت (باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد)، وخلال يومين سيبدأ الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة. وأن عملية انسحاب القوات لن تستغرق أكثر من 10 أيام.