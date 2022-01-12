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https://arabic.sputniknews.com/20220112/تميل-سنويا-بأكثر-من-7-سمناطحة-سحاب-في-سان-فرانسيسكو-تثير-القلق-1055268198.html
تميل سنويا بأكثر من 7 سم...ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو تثير القلق
تميل سنويا بأكثر من 7 سم...ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو تثير القلق
أشارت تقارير إعلامية إلى أن ما يعرف بـ"برج الألفية" وهي ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو الأمريكية تواصل غرقها. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T06:38+0000
2022-01-12T06:38+0000
مجتمع
أمريكا
ناطحة سحاب
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وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الناطحة تميل على أحد جانبيها بمعدل 3 بوصات أي ما يعادل 7,5 سنتيمتر سنويا.هذا وكان الكثير من مشاهير الرياضة وموظفي شركة جوجل والمشاهير قد تسابقوا على صرف الملايين في هذه الناطحة للحصول على شقق فيها، قبل أن يدركوا أن الناطحة تغرق.وبحلول عام 2016، غاص المبنى بمقدار 40 سم في التربة الطرية ومكب النفايات الموجود في المنطقة المالية لسان فرانسيسكو.هذا وقام ملاك الشقق برفع دعاوى قضائية حيث جادل بعض السكان بأن الوحدات السكنية التي كانت من قبل تقدر بأكثر من 5 مليون دولار، صارت لا تساوي شيئاً الآن. وفي عام 2020، تضمنت تسوية سرية خطة لإصلاح المبنى، وأخرى لتعويض أصحاب الشقق المتضررين عن خسائرهم المالية، إلا أن غرق البناية وميلها استمر خلال عملية الإصلاح.يشار إلى أن أعمال تدعيم قواعد المبنى قد توقفت في الصيف الماضي، بعد أن اكتشف المهندسون أن المبنى غرق بوصة أخرى في الشهور التالية لبدء محاولة إصلاح المبنى.
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مجتمع, أمريكا, ناطحة سحاب

تميل سنويا بأكثر من 7 سم...ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو تثير القلق

06:38 GMT 12.01.2022
© JUSTIN SULLIVANناطحة السحاب "ميلينوم" في سان فرانسيسكو
ناطحة السحاب ميلينوم في سان فرانسيسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© JUSTIN SULLIVAN
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن ما يعرف بـ"برج الألفية" وهي ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو الأمريكية تواصل غرقها.
وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الناطحة تميل على أحد جانبيها بمعدل 3 بوصات أي ما يعادل 7,5 سنتيمتر سنويا.
هذا وكان الكثير من مشاهير الرياضة وموظفي شركة جوجل والمشاهير قد تسابقوا على صرف الملايين في هذه الناطحة للحصول على شقق فيها، قبل أن يدركوا أن الناطحة تغرق.

هذا وتم افتتاح الناطحة في عام 2009، وتم بيع أكثر من 400 شقة بسرعة قياسية وبإجمالي وصل لـ750 مليون دولار كثمن لهذه الشقق.

وبحلول عام 2016، غاص المبنى بمقدار 40 سم في التربة الطرية ومكب النفايات الموجود في المنطقة المالية لسان فرانسيسكو.
هذا وقام ملاك الشقق برفع دعاوى قضائية حيث جادل بعض السكان بأن الوحدات السكنية التي كانت من قبل تقدر بأكثر من 5 مليون دولار، صارت لا تساوي شيئاً الآن. وفي عام 2020، تضمنت تسوية سرية خطة لإصلاح المبنى، وأخرى لتعويض أصحاب الشقق المتضررين عن خسائرهم المالية، إلا أن غرق البناية وميلها استمر خلال عملية الإصلاح.
يشار إلى أن أعمال تدعيم قواعد المبنى قد توقفت في الصيف الماضي، بعد أن اكتشف المهندسون أن المبنى غرق بوصة أخرى في الشهور التالية لبدء محاولة إصلاح المبنى.
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