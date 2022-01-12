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تونس تفرض حظر التجول ليلا لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي كوفيد-19
تونس تفرض حظر التجول ليلا لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي كوفيد-19
قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي في البلاد ومنع كافة الفعاليات المفتوحة لمشاركة العامة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن إجراءات مشددة لمواجهة... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T12:47+0000
2022-01-12T12:47+0000
أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
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وأوضح بيان لرئاسة الحكومة، أنه تقرر "منع التجول ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي".وذلك بجانب "تأجيل أو إلغاء كافة التجمعات وذلك سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة".وأشار البيان إلى أن العمل بتلك الإجراءات يكون لمدة أسبوعين بداية من غد الخميس، على أن تتم مراجعتها من وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.كما دعت الحكومة إلى "تفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج البلاد وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى".وذكرت وزارة الصحة التونسية، في بيان أمس الثلاثاء، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 744967 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25670 حالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/ارتفاع-عدد-المنشآت-التعليمية-المغلقة-في-تونس-بسبب-كورونا-1055203397.html
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أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا

تونس تفرض حظر التجول ليلا لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي كوفيد-19

12:47 GMT 12.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا
إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي في البلاد ومنع كافة الفعاليات المفتوحة لمشاركة العامة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن إجراءات مشددة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة، أنه تقرر "منع التجول ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي".
وذلك بجانب "تأجيل أو إلغاء كافة التجمعات وذلك سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة".

وأشار البيان إلى أن العمل بتلك الإجراءات يكون لمدة أسبوعين بداية من غد الخميس، على أن تتم مراجعتها من وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.

كما دعت الحكومة إلى "تفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج البلاد وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى".
وذكرت وزارة الصحة التونسية، في بيان أمس الثلاثاء، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 744967 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25670 حالة.
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